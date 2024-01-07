أمم إفريقيا - بوقرة يرشح مصر والمغرب وكوت ديفوار للتتويج بالبطولة

رشح مجيد بوقرة مدافع الجزائر السابق منتخبات مصر والمغرب وكوت ديفوار للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

وقال بوقرة في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "أرشح منتخب مصر، ومنتخب كوت ديفوار بصفته منظم البطولة، بالإضافة إلى منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022".

وعن حظوظ منتخب بلاده، أوضح بوقرة "الأمور لن تكون سهلة في المجموعة أمام بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا".

وأضاف "سيبذل اللاعبون والمدرب قصارى جهدهم للفوز بهذه البطولة، ليس لدي أدنى شك في أن هذا المنتخب سيقدم كل ما في وسعه لإسعاد الشعب الجزائري".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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