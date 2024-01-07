أمم إفريقيا - كسر مزدوج يبعد لاعب موريتانيا

الأحد، 07 يناير 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

موريتانيا

أعلن منتخب موريتانيا غياب لاعبه عبد الله محمود عن منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

وأصيب محمود خلال لقاء تونس الودي يوم السبت.

وجاء البيان على النحو التالي:

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يعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، بكل أسف، عن خروج اللاعب عبد الله محمود من قائمة المنتخب الوطني لكأس إفريقيا للأمم 2023 بعد أن أكدت الفحوص التي أجريت له، تعرضه لكسر مزدوج في ذراعه الأيسر في مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره التونسي مساء السبت في رادس.

وقد بادر رئيس الاتحادية السيد أحمد ولد يحي بالاتصال فوراً باللاعب أثناء وجوده في المستشفى، حيث قدّم له الدعم والتشجيع اللازمين، وحثه على التحلي بالشجاعة والصبر، والعمل بجد لخوض رحلة العلاج من أجل أن يخرج منها سريعاً، ليعود في القريب العاجل بإذن الله إلى زملائه في المنتخب الوطني، حيث تنتظرهم استحقاقات كثيرة في الأشهر المقبلة.

وسيباشر اللاعب عبد الله رحلة العلاج من الآن، حيث سيخضع لعملية جراحية، بإشراف ومتابعة من طرف الاتحاد، متمنين له الشفاء العاجل بإذن الله.

ويحق لمنتخب موريتانيا استبدال اللاعب في القائمة النهائية التي أرسلت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل الموسم النهائي يوم 3 يناير.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

موريتانيا عبد الله محمود أمم إفريقيا
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