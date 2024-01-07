أمم إفريقيا - المغرب وغينيا بيساو أول الواصلين إلى كوت ديفوار.. وموعد وصول مصر

ستكون بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تصل بعثة المغرب إلى أبيدجان ظهر يوم الأحد.

وتلحق بها بعثة منتخب غينيا بيساو في اليوم نفسه.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد وصول المنتخبات المشاركة بالبطولة، عبر موقعه، فيما نشرت وسائل الإعلام الإيفوارية مواعيد وصول المنتخبات.

وسيشهد يوم الاثنين وصول بعثة منتخب تنزانيا الذي يلاقي مصر وديا بالقاهرة يوم الاثنين.

فيما تحط بعثة الفراعنة في أبيدجان يوم الثلاثاء.

وتتوالى وصول المنتخبات إلى كوت ديفوار، حتى تكتمل كل البعثات يوم الجمعة المقبل بوصول منتخبات تونس والكونغو الديمقراطية وكاب فيردي وغينيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

video:1