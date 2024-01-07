كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر بطولة 2006 جيدا؟
الأحد، 07 يناير 2024 - 11:25
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا في 2006.
فهل تابعت تلك البطولة جيدا؟
حسنا اختبر معلوماتك وشاركنا نتيجتك.
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