أيمن أشرف: كولر طلب مني عدم إعطاء التعليمات للاعبين.. وقرار رحيلي كان صعبا

الأحد، 07 يناير 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

الأهلي - أيمن أشرف

كشف أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي أسباب رحيله عن نادي السابق الأهلي.

أيمن أشرف

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وقال أشرف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عدت من منتخب مصر وقبل مواجهة الاتحاد المنستيري أخبرني كولر إنني لن أشارك لأنه لم يراني بسبب تواجدي في المنتخب على الرغم من أن زملائي في المنتخب شاركوا بشكل طبيعي".

وواصل "لم أشعر بالغضب أو الضيق وظهرت بابتسامة على وجهي على الرغم من عدم مشاركتي ولكن بدأت فقط بالشعور الحزن والغضب بداية من شهر يناير بعد 4 أشهر من عدم المشاركة".

أخبار متعلقة:
لتعويض غياب مرموش.. فرانكفورت يضم مهاجم ولفرهامبتون أفشة: بكيت بشدة الموسم الماضي بسبب المشاركة وتواصلت مع طبيب الأهلي النفسي مواعيد مباريات الأحد 7 يناير 2024.. أرسنال ضد ليفربول في الكأس والدوري الإيطالي بيراميدز يتوج بلقب كأس زد الدولية تحت 15 عاما

وأكمل "كولر كان يشعر بالغضب في بعض الأحيان بسبب دخولي بقوة على لاعب في التدريب أو حديثي مع زملائي وإعطائي النصائح لهم لأنه يرى أنه المدرب ويجب أن يعطي هو التعليمات وقد يكون قد حدث مشادة بسيطة جدا وانتهت سريعات وطلب من سامي قمصان أن يقول لي ألا أتحدث مع اللاعبين كثيرا في الملعب والتزمت بذلك".

وتابع "قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبا لأنني كنت أملك الفرصة لأستمر لموسم إضافي وعقدت جلسة مع محمود الخطيب وترك لي مساحة الاختيار بين تجديد عقدي أو الخروج من الأهلي، واخترت الرحيل لأنني لن أتمكن من البقاء موسم آخر دون المشاركة في أي دقيقة".

وشدد "هل أقبل الانضمام للزماك؟ الزمالك نادي كبير ولكن أنا محسوب حاليا على الأهلي وأيضا عقدي مستمر مع البنك الأهلي".

وأضاف "الخطيب أخبرني إن باب الأهلي مفتوح في أي توقيت لعودتي".

وأتم "كولر كان يريد تغيير مركزي إلى ظهير أيسر من جديد ولم يكن لدي أي مشكلة في ذلك الأمر".

وانضم أيمن أشرف للبنك الأهلي في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وشارك أشرف حتى الآن في 10 مباريات منذ انضمامه للبنك الأهلي.

أيمن أشرف البنك الأهلي
نرشح لكم
أفشة: بكيت بشدة الموسم الماضي بسبب المشاركة وتواصلت مع طبيب الأهلي النفسي بسام: سأجتهد أكثر للانضمام لمنتخب مصر.. وهذا سبب تفوق الشناوي أفشة: أريد 10% من قدم شيكابالا اليسرى.. وكنت سأطلب الرحيل من الأهلي في هذه الحالة كريم وليد: مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي.. وهذا ما أشعر به من كولر خبر في الجول - الأهلي يصيغ عقود صفقة وسام أبو علي تمهيدا لضمه رسميا هدف الأهلي - وسام أبو علي.. تفضيل الكرة على القتال والأزمة القلبية وحلم ريال مدريد رئيس الاتحاد المنستيري يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع تراوري مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة
أخر الأخبار
تنس - نادال يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة 2 دقيقة | رياضات أخرى
حوار في الجول - مهاجم موزمبيق السابق: مواجهة جمعة صعبة للغاية.. وهؤلاء يسبقون صلاح بالأفضل 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - بوقرة يرشح مصر والمغرب وكوت ديفوار للتتويج بالبطولة 11 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - كسر مزدوج يبعد لاعب موريتانيا 27 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - المغرب وغينيا بيساو أول الواصلين إلى كوت ديفوار.. وموعد وصول مصر 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
قائمة برشلونة - عودة مارتينيز وغياب بالدي في مواجهة بارباسترو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر بطولة 2006 جيدا؟ 59 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أيمن أشرف: كولر طلب مني عدم إعطاء التعليمات للاعبين.. وقرار رحيلي كان صعبا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن