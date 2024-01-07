أيمن أشرف: كولر طلب مني عدم إعطاء التعليمات للاعبين.. وقرار رحيلي كان صعبا

كشف أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي أسباب رحيله عن نادي السابق الأهلي.

أيمن أشرف النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وقال أشرف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "عدت من منتخب مصر وقبل مواجهة الاتحاد المنستيري أخبرني كولر إنني لن أشارك لأنه لم يراني بسبب تواجدي في المنتخب على الرغم من أن زملائي في المنتخب شاركوا بشكل طبيعي".

وواصل "لم أشعر بالغضب أو الضيق وظهرت بابتسامة على وجهي على الرغم من عدم مشاركتي ولكن بدأت فقط بالشعور الحزن والغضب بداية من شهر يناير بعد 4 أشهر من عدم المشاركة".

وأكمل "كولر كان يشعر بالغضب في بعض الأحيان بسبب دخولي بقوة على لاعب في التدريب أو حديثي مع زملائي وإعطائي النصائح لهم لأنه يرى أنه المدرب ويجب أن يعطي هو التعليمات وقد يكون قد حدث مشادة بسيطة جدا وانتهت سريعات وطلب من سامي قمصان أن يقول لي ألا أتحدث مع اللاعبين كثيرا في الملعب والتزمت بذلك".

وتابع "قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبا لأنني كنت أملك الفرصة لأستمر لموسم إضافي وعقدت جلسة مع محمود الخطيب وترك لي مساحة الاختيار بين تجديد عقدي أو الخروج من الأهلي، واخترت الرحيل لأنني لن أتمكن من البقاء موسم آخر دون المشاركة في أي دقيقة".

وشدد "هل أقبل الانضمام للزماك؟ الزمالك نادي كبير ولكن أنا محسوب حاليا على الأهلي وأيضا عقدي مستمر مع البنك الأهلي".

وأضاف "الخطيب أخبرني إن باب الأهلي مفتوح في أي توقيت لعودتي".

وأتم "كولر كان يريد تغيير مركزي إلى ظهير أيسر من جديد ولم يكن لدي أي مشكلة في ذلك الأمر".

وانضم أيمن أشرف للبنك الأهلي في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وشارك أشرف حتى الآن في 10 مباريات منذ انضمامه للبنك الأهلي.