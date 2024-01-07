لتعويض غياب مرموش.. فرانكفورت يضم مهاجم ولفرهامبتون

الأحد، 07 يناير 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت ضم النمساوي ساشا كالادزيتش مهاجم ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي فرانكفورت أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان على فرانكفورت أن يبحث عن بدائل لشغل مركز المهاجم خاصة مع سفر عمر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

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وسيرتدي البالغ من العمر 26 عامًا القميص رقم 9 مع فرانكفورت.

ساشا لعب في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2022 مع نادي شتوتجارت، وزامل مرموش من قبل، حين لعب المصري موسم 2021-2022 مع الفريق.

وسجل كالادزيتش 24 هدفا وصنع 12 في 60 مباراة مع شتوتجارت.

ثم انتقل النمساوي الذي يبلغ طوله مترين إلى ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في أول ظهور له وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

احتفل كالايدزيتش بعودته في أغسطس 2023 وظل بلا إصابات منذ ذلك الحين.

وخاض في الموسم الحالي 13 مباراة ساهم فيها بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

على المستوى الدولي، لعب ساشا 19 مباراة دولية مع منتخب النمسا وسجل أربعة أهداف.

وكانت جريدة بيلد قد أفادت بأن صفقة انتقال المهاجم النيجيري رافيو دوروسينمي مهاجم فيكتوريا بلزن إلى آينتراخت فرانكفورت فشلت لأسباب طبية.

كما أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة فشلت بعد ظهور مشكلات أثناء الفحص الطبي.

ويتعافى دوروسينمي حاليا من إصابة في الركبة. في البداية، لم يكن الأمر خطيرا، لكن طبيب فرانكفورت أثار مشكلة ساهمت في فشل الصفقة.

وكان فرانكفورت قد وافق على دفع 10 ملايين يورو لبلزن، لكن المشكلات التي أثيرت في الفحص الطبي جعلت إدارة النادي الألماني تشعر بأن المبلغ المتفق عليه لن يكون مناسبا بالنسبة لسعر المهاجم.

وذكرت التقارير أن الصفقة معلقة في الوقت الحالي لأن نادي فيكتوريا بلزن الذي يلعب له دوروسينمي غير مهتم حاليًا بإعادة التفاوض على الصفقة.

وسعى فرانكفورت منذ فترة لحسم صفقة دوروسينمي ليعوض أيضا رحيل راندال كولو مواني الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية.

المهاجم البالغ من العمر 20 عاما سجل 9 أهداف وصنع 6 خلال 19 مباراة لعبها هذا الموسم.

يحتل فرانكفورت حاليا المركز السابع في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 11 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش ساشا كالادزيتش
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