أفشة: بكيت بشدة الموسم الماضي بسبب المشاركة وتواصلت مع طبيب الأهلي النفسي

الأحد، 07 يناير 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

الأهلي - سانت جورج - أفشة

كشف محمد مجدي الشهير بـ "أفشة" عن موقف صعب تعرض له خلال الموسم الماضي وتواصله مع أحمد أبو الوفا طبيب الفريق النفسي بسببه.

ودخل أفشة في نوبة بكاء الموسم الماضي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في خمس مباريات متواصلة دون مشاركة.

وكشف أفشة عبر قناة dmc: "لأول مرة سأتحدث عن ذلك الأمر الذي لا يعلم عنه حتى أصدقائي أو أهلي، الموسم الماضي جلست خمس مباريات على مقاعد البدلاء دون أي مشاركة".

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وتابع "جلست في الملعب وحيدا بعد التدريبات وبكيت بشدة ولم يشاهدني سوى أحمد أبو الوفا طبيب الفريق النفسي الذي تحدثت معه وأبلغته بكل شيء وطلبت منه عدم الإفصاح عن الأمر".

وأوضح أفشة "كنت أتحدث مع طبيب الأهلي النفسي، وشعوري بالظلم نوعا ما خاصة أنني لم أقصر ووقتها تحدثنا عن إنهاء الموسم كأفضل لاعب في مصر وبالفعل شاركت في 20 مباراة متتالية وصنعت حوالي 7 أو 8 أهداف وسجلت ثلاثة أهداف أخرى، وكان ذلك الموقف هو الأصعب في مسيرتي".

أما عن حقيقة عرض الزمالك لمقابل مادي أكبر قبل انتقاله للأهلي فأجاب "وقت تواجدي في بيراميدز تحدث معي أحد الأشخاص عن وجود عرض من الزمالك لضمي مقابل انتقال إبراهيم حسن للفريق".

وواصل "لكنني رفضت بسبب تلقي عرض من الأهلي، وبعد إتمام المفاوضات مع الأهلي تواصل أحد مسؤولي الزمالك مع وكيلي وأبلغه بالرغبة في الحصول على توقيعي بمقابل مادي أكبر".

واختتم أفشة تصريحاته "لكن رغبتي في الانتقال للأهلي لم تكن متعلقة بالمال".

وشارك أفشة في 46 مباراة الموسم الماضي وتوج بـ 5 ألقاب وسجل 5 أهداف وصنع 9.

وشارك أفشة مع الأهلي في 206 مباراة منذ انضمامه قادما من بيراميدز موسم 2019-20 وسجل 38 هدفا وصنع 44.

وحقق أفشة 13 بطولة بقميص الأهلي في جميع المسابقات التي شارك بها.

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