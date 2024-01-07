مواعيد مباريات الأحد 7 يناير 2024.. أرسنال ضد ليفربول في الكأس والدوري الإيطالي

الأحد، 07 يناير 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

هدف جابرييل أمام ليفربول

تستأنف مباريات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بقمة نارية بين أرسنال وليفربول.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي فريق هدرسفيلد في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات دور الـ 64.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف وست هام فريق بريستول سيتي ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم منافسات اليوم بقمة بين أرسنال وليفربول في السادسة والنصف مساء على ملعب الإمارات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على إمبولي في الواحدة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

بينما نابولي يحل ضيفا على تورينو في الرابعة عصرا، ويستضيف ساليزنيتانا فريق يوفنتوس في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يستضيف روما فريق أتالانتا في العاشرة إلا ربع مساء على ملعب الأولمبيكو.

وتذاع جميع مباريات المسابقة على قنوات أبوظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

أرسنال ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي
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