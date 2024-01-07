بيراميدز يتوج بلقب كأس زد الدولية تحت 15 عاما

الأحد، 07 يناير 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

بيراميدز يتوج بكأس زد الدولية للأبطال

توج فريق بيراميدز بالنسخة الجديدة من كأس زد الدولية تحت 15 عاما بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي للمباراة النهائية قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح زد في حصد اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-7.

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أما نادي فحصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد التغلب على براجا البرتغالي بهدف دون مقابل.

وجاء تنظيم البطولة على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة بمشاركة ثمانية أندية وهم زد والمقاولون العرب والزمالك وبيراميدز وأستون فيلا وفيتوريا البرتغالي، وجالاتاسراي التركي وبراجا البرتغالي.

وحصل كوركا بالدي على جائزة أفضل لاعب في البطولة بينما يونس محمد لاعب بيراميدز على جائزة الهداف بعد تسجيله خمسة أهداف.

بينما أفضل حارس مرمى كان مالك عمر عبد الخالق لاعب الزمالك، وأخيرا حصل المقاولون العرب على جائزة اللعب النظيف.

بيراميدز نادي زد كأس زد
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