أفشة: أريد 10% من قدم شيكابالا اليسرى.. وكنت سأطلب الرحيل من الأهلي في هذه الحالة

الأحد، 07 يناير 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

يريد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي الحصول على جزء من مهارة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأوضح هل تأثرت مشاركته مع الفريق عقب انضمام إمام عاشور.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما شارك الموسم الجاري في 18 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 2.

وقال أفشة عبر قناة DMC: "لو الأهلي عرض عليّ التجديد على بياض 10000 مرة سأفعل ذلك، ومن لم يلعب في الأهلي لم يلعب كرة قدم".

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وأضاف "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تواصل معي وطلب عقد جلسة لاتفاق على بنود تجديد العقد، وأخبرته أنني سأوقع على العقود بدون أي شروط، فقال لي إن الوحيد الذي فعل ذلك من قبل معه كان محمد أبو تريكة".

وأكمل "أحمد حسن وحسام البدري ساعداني كثيرا من أجل الانضمام للأهلي".

وواصل "الزمالك قدّم عرضا لضمي من بيراميدز ووصل للنادي ولم يصلني، وحينها تحدث معي مسؤول في بيراميدز وأخبرني أنه يريد مني الانضمام للأبيض حتى يضموا في المقابل لاعب آخر، ورفضت لأن هدفي كان الانتقال للأهلي".

وأردف "الموسم الماضي لم أشارك كثيرا، وكنت أود أن أعرف سبب عدم مشاركتي في المباريات، وسألت كولر عن السبب وأخبرني أنني لا أدافع في مركز الوسط (8) مثل حمدي فتحي وأليو ديانج، وكان ردي أنني سأحاول وبالفعل أصبحت أدافع بنسبة 70% وأهاجم 30%".

وتابع "لعبنا الموسم الماضي 60 مباراة، وخرجت من قائمة المباريات في لقاء واحد كانت ضد المصري عندما أراح كولر اللاعبين".

وشارك أفشة في 46 مباراة الموسم الماضي وتوج بـ 5 ألقاب وسجل 5 أهداف وصنع 9.

واستدرك "في نهائي التاسعة والعاشرة لدوري أبطال إفريقيا حصدت جائزتي رجل المباراة وجائزتي أفضل هدف في البطولة، وبالنسبة لي كنت أرى نفسي أفضل لاعب في إفريقيا في هذين الموسمين".

وأشاد بشيكابالا قائلا: "قدم شيكابالا اليسرى غير طبيعية، وأريد الحصول منه على 10% لأنني لا أجيد اللعب بقدمي اليسرى، وهو يمتلك جودة وحس ودقة أكثر من رائعة".

وردا على هل تأثرت مشاركته بعد انضمام عاشور للأهلي قائلا: "بالنسبة لي عمرو السولية هو أفضل لاعب وسط 8، وإمام لديه جودة رائعة وليس طبيعيا ويعرف كيف يلعب تحت ضغط، وبدأنا أكثر من مباراة سويا، وهو إضافة للأهلي، والمشاركة قرار من المدير الفني".

وأتم "كانت أمنية حياتي أن نحصد لقب كأس العالم للأندية، وإذا حققنا اللقب كنت سأطلب من النادي الرحيل، ونسخة 2023 كانت الأسهل في أن نصل للنهائي، والنسخ المقبلة صعبة".

وشارك أفشة مع الأهلي في 206 مباراة منذ انضمامه قادما من بيراميدز موسم 2019-20 وسجل 37 هدفا وصنع 41.

وحقق أفشة 12 بطولة بقميص الأهلي في جميع المسابقات التي شارك بها.

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