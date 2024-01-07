بدون مفاجآت.. ريال مدريد إلى دور الـ 16 بالفوز على أراندينا بثلاثية

تفادى ريال مدريد مفاجآت كأس ملك إسبانيا المبكرة وتخطى عقبة أراندينا بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.

وحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على الفريق القابع في الدرجة الرابعة الإسبانية.

وبدأ الملكي اللقاء بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب والبدلاء، وتواجد إدوارد كامافينجا وخوسيلو وبراهيم دياز وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس من الفريق الأول.

وظهر التركي أردا جولير لأول مرة بقميص الملكي منذ انضمامه حيث غاب من قبل بسبب الإصابات.

وسينتظر ريال مدريد معرفة منافسه يوم الإثنين 8 يناير الجاري في دور الـ 16 المقرر إقامته إحدى يومي 17-18 من الشهر الحالي.

وصف المباراة

ظهرت خطورة ريال مدريد في الدقائق الأولى من اللقاء عن طريق جولير.

في اللقطة الأولى سدد كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 15.

وبعد 4 دقائق منع القائم الأيمن للحارس الهدف الأول للتركي بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة متقنة.

تراجع أصحاب الأرض في الـ 25 دقيقة المتبقية للشوط الأول وخرجوا بشباك نظيفة بعد نهايته بالتعادل السلبي.

ضغط ريال مدريد وتحركات براهيم دياز أسفرا عن فرصة الهدف الأول، فسدد دياز كرة مقوسة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 50.

وبعد 3 دقائق تحصل بمجهود فردي على ركلة جزاء أودعها خوسيلو في الشباك مسجلا الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 54.

⚽ الهدف الأول لريال مدريد عند د "54 من ركلة الجزاء أراندينا 0 - 1 ريال مدريد ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ ⁦#CopaDelRey⁩| ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/5u7r0bXQzj — SSC (@ssc_sports) January 6, 2024

وبعد دقيقة ومن مرتدة لريال مدريد قادها دياز وصلت الكرة لخوسيلو الذي مررها للأول مجددا وسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

شارك رودريجيو وفيدي فالفيردي في الدقيقة 60 بدلا من جولير وكامافينجا.

وفي الدقيقة 90+1 سجل رودريجو الهدف الثالث بعدما حوّل عرضية دياز في الشباك.

وفي الدقيقة 90+4 أرسل رالي كابرال عرضية أودعها ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-1.