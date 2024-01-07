بدون مفاجآت.. ريال مدريد إلى دور الـ 16 بالفوز على أراندينا بثلاثية

الأحد، 07 يناير 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد

تفادى ريال مدريد مفاجآت كأس ملك إسبانيا المبكرة وتخطى عقبة أراندينا بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.

وحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على الفريق القابع في الدرجة الرابعة الإسبانية.

وبدأ الملكي اللقاء بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب والبدلاء، وتواجد إدوارد كامافينجا وخوسيلو وبراهيم دياز وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس من الفريق الأول.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - جولر أساسيا لأول مرة في الموسم أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا هدف الأهلي - وسام أبو علي.. تفضيل الكرة على القتال والأزمة القلبية وحلم ريال مدريد يغيب عن السوبر الإسباني.. ريال مدريد يعلن إصابة لوكاس فاسكيز كأس ملك إسبانيا - لا مفاجآت حتى الآن.. تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا لثمن النهائي

وظهر التركي أردا جولير لأول مرة بقميص الملكي منذ انضمامه حيث غاب من قبل بسبب الإصابات.

Image

وسينتظر ريال مدريد معرفة منافسه يوم الإثنين 8 يناير الجاري في دور الـ 16 المقرر إقامته إحدى يومي 17-18 من الشهر الحالي.

وصف المباراة

ظهرت خطورة ريال مدريد في الدقائق الأولى من اللقاء عن طريق جولير.

في اللقطة الأولى سدد كرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 15.

وبعد 4 دقائق منع القائم الأيمن للحارس الهدف الأول للتركي بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة متقنة.

تراجع أصحاب الأرض في الـ 25 دقيقة المتبقية للشوط الأول وخرجوا بشباك نظيفة بعد نهايته بالتعادل السلبي.

ضغط ريال مدريد وتحركات براهيم دياز أسفرا عن فرصة الهدف الأول، فسدد دياز كرة مقوسة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 50.

وبعد 3 دقائق تحصل بمجهود فردي على ركلة جزاء أودعها خوسيلو في الشباك مسجلا الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 54.

وبعد دقيقة ومن مرتدة لريال مدريد قادها دياز وصلت الكرة لخوسيلو الذي مررها للأول مجددا وسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

شارك رودريجيو وفيدي فالفيردي في الدقيقة 60 بدلا من جولير وكامافينجا.

وفي الدقيقة 90+1 سجل رودريجو الهدف الثالث بعدما حوّل عرضية دياز في الشباك.

وفي الدقيقة 90+4 أرسل رالي كابرال عرضية أودعها ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-1.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب 42 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. جووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية ساعة | الكرة المصرية
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023