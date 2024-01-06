كريم وليد: مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي.. وهذا ما أشعر به من كولر

السبت، 06 يناير 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

كريم وليد - الأهلي

أوضح كريم وليد لاعب الأهلي سبب غيابه عن المباريات مع الفريق منذ عودته من الإعارة قادما من مودرن فيوتشر.

كريم وليد

النادي : الأهلي

الأهلي

لاعب الوسط البالغ 26 عاما شارك في مباراة واحدة منذ عودته للأهلي كانت ضد الجونة ولمدة 58 دقيقة.

وقال كريم وليد عبر أون تايم سبورتس: "مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي ولا يوجد أي شيء وأنتظر الحصول على فرصة للعب".

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وأضاف "عدت إلى الأهلي والفريق شبه متكامل وكان من الصعب أن أحجز مكاني في التشكيل الأساسي خاصة وأن الفريق فاز بكل البطولة في الموسم الماضي، وكذلك تعرضت للإصابة فور عودتي وهذا أثر على فرصتي في اللعب".

وتابع "لا أشعر أنني خارج حسابات كولر الفنية، بل بالعكس أشعر أنه يقدرني جيدا وأنني سأحصل على فرصتي في المشاركة خلال الوقت المناسب".

وأكمل "هدفي في العودة إلى الأهلي هو المشاركة مع الفريق والمنافسة مع باقي اللاعبين من أجل الفريق وإظهار أنني قادر على اللعب في الأهلي، وهذا هو هدفي وإذا كنت أريد اللعب بسهولة لانتقلت إلى أحد الفرق الأخرى".

وأردف "كولر واضح جدا وعندما يشعر أن اللاعب ليس له أدوار مع الفريق يبلغه بذلك حتى يرحل لفريق آخر".

وواصل "بنهاية الموسم إذا وجدت أنني لا أشارك بالشكل الذي أنتظره بالتأكيد سيكون هناك جلسة مع كولر لمعرفة وضعي وفي حالة صعوبة مشاركتي سوف أفكر في الخروج للإعارة".

وأـم "ترتيبي الخامس بين لاعبي الأهلي في حمل شارة قيادة الأهلي".

ولم يتواجد كريم مع الأهلي في قائمة كأس العالم للأندية 2023، والتي حل بها الأهلي في المركز الثالث وحصد البرونزية.

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