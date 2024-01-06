خبر في الجول - ناد فرنسي يراقب محمد طارق

السبت، 06 يناير 2024 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

يراقب أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية، محمد طارق مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي.

محمد طارق

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فمن المتوقع أن يفتح النادي الفرنسي باب التفاوض مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويشغل طارق مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

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المدافع البالغ 21 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات بقميص الأبيض.

إجمالا بقميص الأبيض منذ تصعيده للفريق الأول شارك في 26 مباراة وحقق لقب الدوري.

وشارك في أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر الأولمبي وحقق المركز الثاني والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

تعرف على محمد طارق أكثر؟

بدأ مسيرته في نادي الطالبية ومنه انتقل إلى حدائق الأهرام واستمر لمدة موسمين قبل العودة إلى الطالبية، ومع الطالبية كان يلعب مع فريق مواليد 2000 وهو أكبر من سنه بعامين بسبب عدم تأسيس دوري لعمره بعد.

شاهده سامي الشيشيني مع الطالبية وضمه إلى الزمالك عام 2013 وكان عمره 11 عاما.

بعد انضمامه تواجد طارق باستمرار مع منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

أول تصعيد له مع الفريق الأول جاء على يد باتريس كارتيرون، الذي ضمه إلى التدريبات تمهيدا للدفع به في كأس الرابطة.

وبالفعل لعب طارق مباراتين في كأس الرابطة بمركز الظهير الأيمن، أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

شارك مع الزمالك للمرة الأولى في الدوري بالموسم قبل الماضي ضد البنك الأهلي.

الزمالك محمد طارق
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