في غياب معلول والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا استعدادا لأمم إفريقيا

تعادل منتخب تونس مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وغاب علي معلول وسيف الدين الجزيري ثنائي الأهلي والزمالك على الترتيب عن المشاركة في اللقاء.

ولم يتواجد الثنائي في التشكيل الأساسي للقاء ولم يشارك كبديل في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء غياب الفاعلية الهجومية من الفريقين، وبحسب تقارير تونسية فأن اللقاء عرف تسديدة واحدة طيلة 90 دقيقة بين القائمين والعارضة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في رادس وتأجلت انطلاقته ساعة بسبب تأخر وصول طائرة موريتانيا لخوض اللقاء.

وسيلتقي منتخب تونس وديا مع كاب فيردي يوم 10 يناير الجاري قبل انطلاق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير.

ويتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة رفقة الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو.

فيما يتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة رفقة نامبيبا ومالي وجنوب إفريقيا.