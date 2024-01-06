كأس ملك إسبانيا - لا مفاجآت حتى الآن.. تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا لثمن النهائي

السبت، 06 يناير 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - كأس ملك إسبانيا

تأهل أتليتكو مدريد وجيرونا وخيتافي إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-24.

وبات الروخيبلانكوس أول فريق متأهل للمرحلة المقبلة والتي لم تشهد أي مفاجآت حتى الآن.

وانتصر أتليتكو مدريد على لوجو أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية بنتيجة 3-1.

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وتقدم فريق العاصمة الإسباني بهدف مبكر سجل أنخيل كوريا في الدقيقة الثانية، وسجل لياندرو أنتونيتي هدف التعادل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و74.

وبفضل هدف لويس مييا المتأخر في الدقيقة 87 تأهل خيتافي للدور المقبل على حساب إسبانيول.

وواصل جيرونا مشواره الرائع الموسم الجاري وتخطى عقبة إلتشي بثنائية دون مقابل.

وسجل دالي بيلند هدف جيرونا في الدقيقة 37، بعد مشاركته كبديل عوضا عن إريك جارسيا الذي خرج مصابا في الدقيقة 30.

وعزز يان كوتو من تقدم جيرونا في الدقيقة 67 بالهدف الثاني.

وفي نفس المرحلة تأهل رايو فاييكانو بالفوز على ويسكا بنتيجة 2-0 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة.

وستقام قرعة الدور المقبل من البطولة يوم الإثنين لتحديد مباريات دور الـ 16 التي ستقام يوم 17-18 يناير الجاري.

أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا جيرونا
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