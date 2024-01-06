انتهت كأس ملك إسبانيا - أراندينا (1) (3) ريال مدريد.. إلى دور الـ 16

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أراندينا أحد فرق الدرجة الرابعة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويحمل ريال مدريد اللقب عن النسخة الماضية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووول كابرال يسجل هدف تقليص الفارق بعرضية أودعها ناتشو بالخطأ في مرماه.

ق 90: جووول الثالث.. رودريجو يشارك ويسجل الهدف الثالث بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق 55: جوووول الثااااني لريال مدريد.. براهيم دياز يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

⚽ الهدف الأول لريال مدريد عند د "54 من ركلة الجزاء أراندينا 0 - 1 ريال مدريد ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ ⁦#CopaDelRey⁩| ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/5u7r0bXQzj — SSC (@ssc_sports) January 6, 2024

ق 54: جوووول خوسيلو يسجل الهدف الأول للملكي من علامة الجزاء

ق 53: ركلة جزاء تحصل عليها براهيم دياز

ق 50: توغل من براهيم دياز وتسديدة مقوسة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: القائم الأيمن يمنع ركلة حرة مباشرة نفذها أردا جولير

ق 15: تسديدة قوية من جولير من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس لركلة ركنية.

بداية اللقاء