خبر في الجول - الأهلي يصيغ عقود صفقة وسام أبو علي تمهيدا لضمه رسميا

السبت، 06 يناير 2024 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

وصل الأهلي لمرحلة متقدمة للغاية في طريق التعاقد مع المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي سيريس السويدي لشراء وسام أبو علي المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني مقابل 2 مليون يورو تسدد على دفعات.

ويتم الآن صياغة العقود ومراجعتها قانونيا وتحديد بند إعادة البيع تمهيدا لإتمام الصفقة.

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ومن ثم سيخضع اللاعب للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه للأهلي.

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

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والدته كانت سببا في لعبه كرة القدم، وهداف وقائد فريقه في الناشئين، ثم سقوط بسبب أزمة قلبية، وعودة من الباب الكبير، والحلم هو ارتداء قميص ريال مدريد، هذا هو ملخص مسيرة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي الذي أصبح على أعتاب الانتقال لـ الأهلي.

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