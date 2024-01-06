أمم إفريقيا - تبديلات في المهاجمين.. تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أرقام جميع اللاعبين لمنتخبات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وشهدت قائمة منتخب مصر عدة تغييرات في الأرقام خاصة في خط الهجوم بعد انضمام أحمد حسن "كوكا" للقائمة النهائية ومحمود عبد المنعم "كهربا" وكذلك مصطفى محمد.

وجاءت قائمة أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في البطولة كالآتي:

1- أحمد الشناوي

2- علي جبر

3- محمد هاني

4- عمر كمال

5- حمدي فتحي

6- أحمد حجازي

7- تريزيجيه

8- إمام عاشور

9- أحمد حسن "كوكا"

10- محمد صلاح

11- كهربا

12- محمد حمدي

13- أحمد فتوح

14- مروان عطية

15- ياسر إبراهيم

16- محمد الشناوي

17- محمد النني

18- مصطفى فتحي

19- مصطفى محمد

20- محمود حمادة

21- أحمد سامي

22- عمر مرموش

23- محمد أبو جبل

24- محمد عبد المنعم

25- أحمد سيد "زيزو"

26- محمد صبحي

27- مهند لاشين

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا يوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم الأحد 14 يناير بمواجهة موزمبيق.