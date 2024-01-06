تشكيل ريال مدريد - جولر أساسيا لأول مرة في الموسم أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا

السبت، 06 يناير 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

أردا جولير - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

يبدأ التركي أردا جولر أساسيا في تشكيل ريال مدريد لمواجهة أراندينا أحد فرق الدرجة الرابعة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويظهر التركي البالغ 18 عاما لأول مرة بقميص الملكي منذ انضمامه عقب تعافيه من الإصابة.

واعتمد أنشيلوتي المدير الفني للملكي على تشكيل يضم الشباب والبدلاء.

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وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيبا أريازابالاجا

الدفاع: فينيسيوس توبياس – ألفارو كارييو – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا

الوسط: نيكو باز – إدوارد كامافينجا – داني سيبايوس - أردا جولر

الهجوم: خوسليو - براهيم دياز

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وتأهل أتليتكو مدريد وخيتافي وجيرونا حتى الآن لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الماضية من البطلولة.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أردا جولر
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