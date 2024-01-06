الأفراح بدأت في مدريد.. كورتوا عاد إلى التدريبات الفردية

عاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى التدريبات الفردية بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وتعرض الحارس البلجيكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فترة الاستعداد للموسم الحالي.

وعرض الحارس البالغ من العمر 31 عاما مقطع فيديو لأول تدريب فردي له منذ تعرضه للإصابة مسبقا.

وكتب كورتوا على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي X: "لا يمكن وصف الطاقة التي تشعر بها عندما ترتدي حذائك وتخطو الملعب".

وكان كورتوا قد أعلن غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة في ألمانيا.

وقال كورتوا خلال حواره مع موقع سبورزا البلجيكي: "بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف "من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80% ونحن لدينا حراس مرمى جيدين آخرين".

وأكمل "ريال مدريد يريدني أن أتعافى بنسبة 100% وبالتأكيد ألا أعود مبكرا، وأنا لا أريد أن أخون تلك الثقة".

وأتم تصريحاته "سأكون مجرد داعم لمنتخب بلجيكا خلال بطولة يورو 2024 وأتمنى أن نحصل على لقب أوروبي".