طاقم تحكيم كويتي لإدارة مباراة مصر وتنزانيا

السبت، 06 يناير 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يتولى طاقم تحكيم كويتي إدارة مباراة مصر ضد تنزانيا الودية المقرر لها غدا الأحد.

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا غدا الأحد مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا، والتي تقام على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء.

ويدير المباراة هشام الإبراهيم، ويعاونه كل من عباس غلوم وطلال الشمري، وعبد الله الكندري حكما رابعا.

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ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا يوم الإثنين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم الأحد 14 يناير بمواجهة موزمبيق.

مصر تنزانيا كأس أمم إفريقيا
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