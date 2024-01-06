رومانو: حنبعل المجبري يوافق على الانضمام لإشبيلية

السبت، 06 يناير 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن موافقة حنعبل المجبري على الانتقال لإشبيلية.

وفقا لرومانو فإن إشبيلية سيتعاقد مع المجبري على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

ويتناقش حاليا مانشستر يونايتد مع إشبيلية حول شروط الإعارة أو إمكانية التعاقد معه بشكل كامل مع وضع بند إعادة شراء.

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أولمبيك ليون وفرايبورج كانا يريدان التعاقد مع اللاعب ولكنه اختار الانضمام لإشبيلية كما أشار رومانو.

التونسي صاحب الـ 20 عاما انضم لفريق الناشئين بمانشستر يونايتد عام 2019 قادما من موناكو.

وقضى حنبعل الموسم الماضي معارا لبيرمينجهام.

واعتذر حنبعل عن عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 لرغبته في التركيز مع فريقه وإمكانية الرحيل خلال شهر يناير.

وشارك حنبعل مع مانشستر يونايتد في 10 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل خلالهم هدفه الأول بقميص مانشستر يونايتد.

ويرغب إشبيلية في تدعيم فريقه بسبب الوضعية السيئة التي يعاني منها الفريقمنذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن قادش صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

مانشستر يونايتد إشبيلية حنبعل المجبري
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