سقوط مفاجئ للجزائري ديلور أثناء مباراة أم صلال والعربي

سقط أندي ديلور لاعب فريق أم صلال القطري وحيدا بشكل مقاجئ في الملعب دون حدوث أي تلاحم بينه وبين مدافع منافسه.

أندي ديلور النادي : أم صلال أم صلال

ويواجه أم صلال منافسه العربي في نهائي كأس قطر والتي لم تنتهي بعد.

وحدث الأمر في الدقيقة 17 من الشوط الأول واضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة مباشرة وهرع اللاعبين في الملعب للاطمئنان عليه.

Âme sensible s'abstenir Andy Delort s'écroule tout seul sur le terrain avant d'être évacuer en urgence à l'hôpital. Prompt rétablissement à l'attaquant d'Umm Salal pic.twitter.com/CW8hNOIt3L — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 6, 2024

وتلقى ديلور الإسعافات الأولية اللازمة في الملعب قبل خروجه ليتم علاجه.

ولم يتم الكشف عن سبب سقوط المهاجم البالغ من العمر 32 عاما على أرضية الملعب وماذا كان يعاني.

وعاد ديلور مرة أخرى بعد تلقي العلاج ولكن جلس على مقاعد البدلاء ليتم الاطمئنان عليه بشكل مبدئي قبل الكشف عن سبب سقوطه المفاجئ.

عودة ديلور بعد الإصابة والسقوط المفاجئ سلامات pic.twitter.com/Peh4PnIgNd — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) January 6, 2024

وسجل ديلور هدفا في الدقيقة السادسة قبل سقوطه.