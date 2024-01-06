سقوط مفاجئ للجزائري ديلور أثناء مباراة أم صلال والعربي

السبت، 06 يناير 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

أندي ديلور

سقط أندي ديلور لاعب فريق أم صلال القطري وحيدا بشكل مقاجئ في الملعب دون حدوث أي تلاحم بينه وبين مدافع منافسه.

أندي ديلور

النادي : أم صلال

أم صلال

ويواجه أم صلال منافسه العربي في نهائي كأس قطر والتي لم تنتهي بعد.

وحدث الأمر في الدقيقة 17 من الشوط الأول واضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة مباشرة وهرع اللاعبين في الملعب للاطمئنان عليه.

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وتلقى ديلور الإسعافات الأولية اللازمة في الملعب قبل خروجه ليتم علاجه.

ولم يتم الكشف عن سبب سقوط المهاجم البالغ من العمر 32 عاما على أرضية الملعب وماذا كان يعاني.

وعاد ديلور مرة أخرى بعد تلقي العلاج ولكن جلس على مقاعد البدلاء ليتم الاطمئنان عليه بشكل مبدئي قبل الكشف عن سبب سقوطه المفاجئ.

وسجل ديلور هدفا في الدقيقة السادسة قبل سقوطه.

الجزائر قطر أم صلال العربي كأس قطر أندي ديلور
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