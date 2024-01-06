مدرب لايبزيج يعلن اقتراب فيرنر من الانتقال إلى توتنام

السبت، 06 يناير 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - لايبزيج ضد دورتموند

اقترب تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى عن طريق فريق توتنام.

ولعب المهاجم الألماني مسبقا في فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة عامين من 2020 إلى 2022.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن تم الاتفاق على كل شيء بين لايبزيج وتوتنام بانتقال فيرنر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وأفاد أن توتنام سيتحمل راتب فيرنر بالكامل حتى الصيف المقبل مع وجود بند أحقية الشراء.

وعلق ماركو روز المدير الفني للايبزيج لسكاي سبورت ألمانيا قائلا: "فيرنر أراد الانتقال على سبيل الإعارة ونتمنى له التوفيق، يريد اللعب بشكل مستمر للتواجد في يورو 2024".

وقال فيرنر حسب رومانو: "لا أستطيع الانتظار للعمل تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو".

ويفقد توتنام خدمات نجمه هيونج مين سون في الفترة المقبلة بسبب انضمامه لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية المشارك في بطولة كأس آسيا 2023، وبالتالي أراد بوستيكوجلو تعويضه ووقع الاختيار على فيرنر.

ولعب فيرنر 386 دقيقة فقط مع لايبزيج أي بما يساوي 4 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع هدفا.

وانتقل فيرنر إلى لايبزيج قادما شتوتجارت في صيف 2016 مقابل 23 مليون يورو، وانتقل إلى تشيلسي في 2020 مقابل 53 مليون يورو، وعاد إلى لايبزيج في 2022 مقابل 20 مليون يورو.

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي فيرنر سون
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