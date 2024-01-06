رئيس الاتحاد المنستيري يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع تراوري

كشف أمين الحيزم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع مهاجم الفريق بوبكر تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال تراوري لـFilGoal.com: "خلال الساعات الماضية تلقينا اتصالات من القاهرة لمعرفة إمكانية انضمام بوبكر تراوري لنادي الزمالك".

وأضاف "بجانب العروض المغربية والجزائرية وأيضا عرض نادي سيمبا التنزاني للاعب ونحن الآن في مرحلة دراسة العرض الأفضل لنا".

وبسؤاله عن هل هناك مفاوضات من الأهلي لضم الظهير الأيسر هشام بكار رد قائلا: "لم تصلنا أي عروض رسمية من الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوبكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك لدراسة إمكانية ضمه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك سيدرس كل شيء عن اللاعب قبل اتخاذ قراره بشأن التعاقد معه من عدمه.

ويمتد تعاقد اللاعب المالي مع اتحاد منستير حتى صيف عام 2025.

اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في استاد مالي ومنه انتقل إلى البنزرتي التونسي ثم هونفيد المجري ورديف كانساس سيتي الأمريكي قبل أن يحط الرحال في تونس العام الماضي.

وخاض تراوري 12 مباراة مع فريقه التونسي سجل خلالهم 10 أهداف.

ويملك تراوري 3 مباريات دولية مع متخب مالي لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.