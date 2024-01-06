صلاح ضمن المرشحين لفريق العام من لعبة EAFC 24

أعلنت شركة EA أسماء المرشحين للدخول في قائمة فريق العام بلعبة FC24.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار سيتم طرح بطاقات مطورة وهي الأفضل لهم في اللعبة.

وسيتم طرح البطاقات في متجر اللعبة عقب ذلك ليتمكن كل لاعب من شرائها إذا أراد.

ويتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين لدخول فريق العام.

وجاءت قائمة المرشحين من الدوري الإنجليزي كالتالي:

ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أليسون بيكر (ليفربول) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – جارود بوين (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – جاك جريليش (مانشستر سيتي) – إيرلنج هالاند(مانشستر سيتي) - كارو ميتوما (برايتون) – مارتن أوديجارد (أرسنال) – ديكلان رايس (أرسنال) – رودري (مانشستر سيتي) – روبن دياز (مانشستر سيتي) – بوكايو ساكا (أرسنال) – محمد صلاح (ليفربول) – ويليام ساليبا (أرسنال) – هيونج مين سون (توتنام) – جاك ستونز (مانشستر سيتي) – فيرجل فان دايك (ليفربول).