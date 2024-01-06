سبورت: خطة برشلونة لاستمرار فيليكس بشكل دائم

السبت، 06 يناير 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة

يريد نادي برشلونة الإسباني استمرار لاعبه جواو فيليكس في صفوف الفريق ولا يعود إلى أتليتكو مدريد بالتعاقد معه بشكل دائم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب المهاجم البرتغالي على سبيل الإعارة لبرشلونة دون وجود بند أحقية الشراء وبالتالي سيعود إلى أتليتكو مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري حسب بنود العقد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية خطة النادي الكتالوني للتعاقد مع فيليكس بالتعاون مع وكيله خورخي مينديز بأن يقدم برشلونة عرضا إلى أتليتكو مدريد بتجديد الإعارة.

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وحسب الصحيفة سيشترط برشلونة بأن يضع بند أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة أن الروخيبلانكوس سينفتح على هذا الاقتراح للتخلص من فيليكس البالغ من العمر 24 عاما وتجنب حدوث أي مشاكل مع البرتغالي.

وكان فيليكس قد صرح في الصيف الماضي قبل رحيله من أتليتكو مدريد بأن برشلونة هو نادي أحلامه منذ صغره وانتقل بالفعل بسبب مشاكله مع مدرب الفريق دييجو سيميوني.

وشارك فيليكس في 21 مباراة رفقة برشلونة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 آخرين خلال 1325 دقيقة خاضها.

وانتقل فيليكس إلى أتليتكو مدريد في صيف 2019 من بنفيكا البرتغالي مقابل 127 مليون يورو قبل رحيله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2023 مقابل 11 مليون يورو.

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني جواو فيليكس
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