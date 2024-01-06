استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأولمبي
السبت، 06 يناير 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد هاني المصدر المدرب العام لمنتخب فلسطين الأولمبي جراء القصف على قطاع غزة.
ونعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي شهداء كرة القدم والحركة الرياضية الفلسطينية.
واستشهد 87 من قطاع الرياضة من لاعبين كرة قدم والألعاب الأخرى المختلفة ومدربين ومسؤولين بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.
وتمنى الاتحاد الفلسطيني في بيانه بأن يلهم أهل هاني المصدر وذويه ومحبيه الصبر والسلوان على هذا المصاب العظيم.
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