10 لاعبين متوقع تألقهم في أمم إفريقيا

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي ستقام في كوتديفوار بداية من يوم 11 يناير.

بطولات المنتخبات دائما ما تشهد تألق بعض اللاعبين بحد ذاتهم سواء كانوا لاعبين جدد يتم نقلهم لمستوى أعلى في كرة القدم بعد نهايتها أو حتى لاعبين نجوم تألقوا مع أنديتهم ولكنهم بحاجة إلى إثبات انفهسم مع المنتخبات.

قبل أي بطولة يتم وضع توقعات حول لاعبين بأعينهم يكون من المنتظر منهم تقديم مستوى مميز بسبب ظهورهم قبل تلك البطولة وتمتعهم بموهبة كبيرة.

وفي هذا التقرير جمع لكم FilGoal.com 10 لاعبين من المتوقع تألقهم خلال النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية.

ذلك التقرير لن يضم لاعبين أثبتوا نجوميتهم بالفعل مع الأندية والمنتخبات مثل محمد صلاح أو رياض محرز وغيرهم لأن تلك الأسماء لا تحتاج أن تتوقع تألقهم لأنهم بالفعل يظهروا بشكل مميز في أي مشاركة.

سيباستيان هالير

مهاجم لايحتاج لإثبات نفسه ولن يظهر للمرة الأولى في البطولة.

هالير بدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا وقرر في 2020 تمثيل منتخب كوتديفوار.

شارك في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا وسجل فيها هدفا وصنع آخر ولكن النسخة الحالية قد تكون مختلفة لنجم بروسيا دورتموند.

في النسخة الماضية كان هالير قد عاد للتو للملاعب بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة بالسرطان لذلك ربما لم يكن قد استعاد مستواه بالكامل.

في النسخة الحالية سيكون هالير قد استعاد عافيته ومستواه بالكامل وعلى الرغم من أنه لم يصبح المهاجم الأساسي لدورتموند إلا أنه مهاجم خطير ومع إقامة البطولة على أرض منتخب بلاده فمن المتوقع أن يظهر بشكل مميز.

فيكتور أوسيمين

قد لا يعرف البعض أن أوسيمين لن يشارك في كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى خلال مسيرته، إذ أنه شارك لأول مرة خلال نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

في تلك النسخة شارك أوسيمين بمباراة واحدة كانت مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع ضد تونس.

في 2021 غاب أوسيمين عن المشاركة في البطولة بسبب إصابته بكسر في عظمة بالوجه.

يدخل نجم نابولي البطولة الحالية وهو متوج منذ أيام قليلة بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد قيادته فريقه للتتويج بالدوري الإيطالي.

كما يدخل البطولة كأحد أفضل المهاجمين المطلوبين من الفرق الكبرى في العالم مع قيمة سوقية تتعدى الـ 100 مليون يورو لذلك فهو من أكثر المنتظرين في تلك النسخة.

محمد قدوس

واحد من نجوم الدوري الإنجليزي بعد انضمامه في بداية الموسم لوست هام.

مشاركة قدوس ستكون الأولى له في كأس الأمم الإفريقية ولكنه من اللاعبين المنتظر تألقهم بشدة.

صحيح أنه لم يشارك في كأس أمم إفريقيا ولكنه لعب بكأس العالم وسجل هدفا.

منذ بداية الموسم الحالي شارك قدوس مع وست هام في 27 مباراة وخلالها سجل 13 هدفا صنع هدفين ووضع نفسه ضمن أفضل الأجنحة الهجومية في الدوري الإنجليزي.

وبشكل عام فإن صاحب الـ 23 عاما قد شارك بقميص منتخب غانا في 30 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع ثلاثة.

إنياكي ويليامز

لاعب آخر من نجوم منتخب غانا الذين يجب أن يخشاهم منتخب مصر في مواجتهما المنتظرة هو إنياكي ويليامز.

صاحب الـ 29 عاما والمسيرة الطويلة مع أتليتك بلباو سيظهر في كأس الأمم الإفريقية لأول مرة بقيمص منتخب بلاده.

بدأ ويليامز مشاركته مع غانا منذ كأس العالم 2022 بعد أن مثل إسبانيا في بداية مسيرته.

شارك حتى الآن مع غانا في 13 مباراة وسجل هدف وحيد ولكنه يظل أحد أخطر المهاجمين في الدوري الإسباني.

منذ بداية الموسم الحالي شارك ويليامز في 19 مباراة مع بلباو خلالها سجل 8 أهداف وصنع ثلاثة.

مصطفى محمد

منتخب مصر أيضا لديه لاعبين خطرين يجب أن يخشاهم منتخب غانا وربما أبرز اللاعبين المنتظر ظهورهم في تلك البطولة هو مصطفى محمد.

في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية التي شارك بها مصطفى محمد كان دائما ما يتم توظيفه كمهاجم يذهب دائما إلى وسط الملعب ويقوم أداء أدوار دفاعية كبيرة لذلك لم يكن يتاح له الكثير من الفرص تحت قيادة كارلوس كيروش.

بعيدا عن التوظيف أيضا فمصطفى قد تطور كثيرا بصفوف نانت ويظهر ذلك من تسجيله لأهداف بأكثر من طريقة مختلفة ومنها الركلات الحرة.

منذ بداية الموسم سجل مصطفى 6 أهداف مع نانت خلال 16 مباراة وهذا رقم جيد بالنسبة لمهاجم يلعب بفريق غير قوي.

حتى الآن لعب مصطفى 32 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل 8 أهداف وصنع 4.

لامين كامارا

أحد أبرز المواهب الشابة في السنغال حاليا هو لامين كامارا والمنتقل حديثا لميتز.

اسم كامارا ربما لا يعرفه الكثيرون ولكنه من المواهب الشابة المبشرة.

صاحب الـ 20 عاما انضم لميتز في بداية الموسم الحالي قادما من جيرنيراسيون فوت السنغالي.

انتقال كامارا جاء بعد إسهامه في تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما وكأس الأمم الإفريقية للمحليين والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب.

لاعب الوسط يشارك بصفة أساسية مع ميتز بالدوري الفرنسي ومنذ بداية الموسم لعب 17 مباراة سجل خلالها هدف وصنع هدفين.

ولعب كامارا مع منتخب السنغال الأول 8 مباريات حتى الآن سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

سيرهو جيراسي

ظهر اسمه للنور مع بداية الموسم الحالي منذ انتقله لشتوتجارت الألماني بسبب المستويات الممتازة التي يقدمها.

دخل جيراسي التاريخ مع شتوتجارت بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 14 هدفا في أول 8 مباريات.

وحتى الآن وصل جيراسي إلى 19 هدفا مع شتوتجارت في 16 مباراة بالإضافة إلى صناعة هدفين ولذلك فظهوره بكأس أمم إفريقيا سيكون منتظرا بشدة.

ربما الشيء الوحيد الذي قد يمنع تألق جيراسي في البطولة هو لعبه ع منتخب غينيا الضعيف نسبيا بالنسبة لمنتخبات أخرى ولذلك إن مشاركته ستكون اختبارا حقيقيا لنجوميته.

صاحب الـ 27 عاما سجل 3 أهداف في 12 مشاركة سابقة بقميص غينيا.

فارس شايبي

ربما اسم شايبي معروف بشكل أكبر في مصر بسبب تواجده مع عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت والثنائية الرائعة بينهما.

مثله مثل مرموش فإن شايبي يقدم أداء رائع مع فرانكفورت ولكن بشكل أكبر على مستوى صناعة الأهداف أكثر من تسجيلها.

النجم الجزائري انضم لفرانكفورت في بداية الموسم الحالي وحتى الآن شارك 22 مباراة خلالها سجل هدفين ولكنه صنع 9 أهداف.

وفي وقت سابق لعب شايبي 8 مباريات بقميص الجزائر تمكن خلالها من تسجيل هدفين ولكن لم يسبق له المشاركة في أي بطولة مجمعة.

محمد عمورة

موهبة جزائرية أخرى منتظرة بدأ مسيرته في وطنه قبل الانطلاق لأوروبا.

صحيح إن عمورة لا يلعب مع نفس المستوى العالي الذي يلعب له أخرين في تلك القائمة إذ يلعب بصفوف يونيون سان جيلوا البلجيكي ولكنه يقدم مستوى مميز برفقته.

صاحب الـ 24 عاما شارك مع فريقه البلجيكي منذ بداية الموسم في 25 مباراة وتمكن حتى الآن من تسجيل 17 هدفا وصناعة ثلاثة.

عمورة تواجد بقائمة الجزائر في كأس الأمم الإفريقية الماضية ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

بعيدا عن البطولة فقد لعب 19 مباراة بقيمص الجزائر وتمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

إسماعيل صابيري

منتخب المغرب قد يكون الأكثر انتظارا في البطولة بعد الإنجاز الذي حققه بالوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022.

أحد أكثر اللاعبين المنتظر ظهورهم بمستوى مميز مع المغرب هو إسماعيلي صابيري لاعب بي إس في أيندهوفن.

صابيري لاعب وسط ولكنه يملك ميزة رائعة بقدرته على الوصول للمرمى وتسجيل الأهداف.

منذ بداية الموسم الحالي شارك صابيري في 25 مباراة مع أيندوفهم وسجل 7 أهداف وصنع 3 وهي أرقام رائعة بالنسبة للاعب وسط.

النجم صاحب الـ 22 عاما سيشارك في بطولته الأولى مع المغرب إذ لم يسبق له سوى خوض 4 مباريات بقميص أسود أطلس كانوا بعد كأس العالم 2022.

مع وجود ترسانة من النجوم في منتخب المغرب قد يتمكن صابيري من الحصول على مركز أساسي وتقديم أداء جيد كعادته مع أيندهوفن.

بكل تأكيد تلك القائمة من المواهب المنتظرة لا تضم جميع من قد يتألقوا في البطولة والتي حتى قد تشهد مفاجآت بتألق لاعب لا يعرفه أي الكثير من الناس ولكنها تضم لاعبين من المتوقع تألقهم بناء على معطيات كثيرة كأداء قدموه مع فرقهم أو منتخبات بلادهم.