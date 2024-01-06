منافس مصر - موزمبيق تفوز على ليسوتو وديا استعدادا لأمم إفريقيا

السبت، 06 يناير 2024 - 18:26

كتب : FilGoal

منتخب موزمبيق

فاز منتخب موزمبيق على منافسه ليسوتو بهدفين دون رد في أولى ودياته استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسجل ثنائية موزمبيق رينيلدو ماندافا مدافع فريق أتليتكو مدريد الإسباني في الدقيقة 34 برأسية قوية بعد عرضية من ضربة حرة.

وضاعف باتشويو لاو ها كينج لاعب فريق ساجرادا الأنجولي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 81..

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وسيواجه موزمبيق منافسه بوتسوانا يوم الإثنين المقبل 8 يناير في المباراة الودية الثانية.

ويستعد منتخب موزمبيق لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في المجموعة الثانية رفقة مصر وغانا وكاب فيردي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر خصمه موزمبيق في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023، وستقام المباراة يوم الأحد الموافق 14 يناير.

وشاركت موزمبيق في أمم إفريقيا في 4 نسخ سابقة وفي جميعها ودعت من دور المجموعات.

وفي 3 نسخ وهي 1986 و1998 و2010 تواجدت رفقة مصر في البطولة، وتوج الفراعنة باللقب في النهاية.

مصر بوتسوانا موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2023 رينيلدو ماندافا
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