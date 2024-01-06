مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة

السبت، 06 يناير 2024 - 18:13

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد في مران بيراميدز

واصل فريق بيراميدز تدريباته اليومية استعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وخاض بيراميدز مرانه في ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة فاركو في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل.

وشهد مران بيراميدز تأهيل الثلاثي عبد الله السعيد ومحمود مرعي وإبراهيم عادل، تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي زد مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وسامسون ونداي.. وتأهيل المثلوثي بعد اعتماد القائمة الدولية.. إبراهيم نور الدين يعتزل التحكيم بنهاية الموسم

وتقام مباراة بيراميدز ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي.

عبد الله السعيد بيراميدز كأس الرابطة
نرشح لكم
دوري المحترفين – غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي زد مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وسامسون ونداي.. وتأهيل المثلوثي بعد اعتماد القائمة الدولية.. إبراهيم نور الدين يعتزل التحكيم بنهاية الموسم خبر في الجول - مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك شهدت عناصر نسائية.. فيفا يعلن قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2024 تقرير سويدي: الأهلي أتم اتفاقه بشأن وسام أبو علي.. قيمة الصفقة وموعد الكشف الطبي محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك محمد إبراهيم يوضح سبب طرده في السوبر ضد الأهلي
أخر الأخبار
10 لاعبين متوقع تألقهم في أمم إفريقيا 6 دقيقة | كوت ديفوار 2023
منافس مصر - موزمبيق تفوز على ليسوتو وديا استعدادا لأمم إفريقيا 14 دقيقة | منتخب مصر
مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة 27 دقيقة | الكرة المصرية
لا فوز على النمور منذ 1988.. كوريا الجنوبية تنتصر على العراق استعدادا لـ كأس آسيا 42 دقيقة | آسيا
دوري المحترفين – غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي زد 57 دقيقة | الكرة المصرية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف منتخب السنغال جيدا؟ اختبر معلوماتك 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وسامسون ونداي.. وتأهيل المثلوثي ساعة | الكرة المصرية
بعد اعتماد القائمة الدولية.. إبراهيم نور الدين يعتزل التحكيم بنهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن