مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة

واصل فريق بيراميدز تدريباته اليومية استعدادا لخوض منافسات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وخاض بيراميدز مرانه في ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة فاركو في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل.

وشهد مران بيراميدز تأهيل الثلاثي عبد الله السعيد ومحمود مرعي وإبراهيم عادل، تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي.