لا فوز على النمور منذ 1988.. كوريا الجنوبية تنتصر على العراق استعدادا لـ كأس آسيا

خسر منتخب العراق وديا أمام كوريا الجنوبية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2023.

وأقيمت المباراة في أبو ظبي بالإمارات.

وسجل لي جاي سونج هدف اللقاء الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وحقق منتخب كوريا الفوز في المباراة السادسة له على التوالي، ولم يخسر خلال آخر 8 مباريات.

ولأول مرة يخسر أسود الرافدين بعد 6 مباريات دون خسارة، حيث تعادل في 4 وفاز في 2.

ولم يحقق منتخب العراق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي منذ 1988، حيث تعادلا في 8 مواجهات بين رسمية وودية وخسر في 4.

يذكر أن العراق تفوق على كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2007 بركلات الترجيح وهو ما يُحتسب في سجلات الاتحاد الدولي تعادلا، وحقق اللقب في النهاية.

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في مجموعة تضم ماليزيا والأردن والبحرين.

بينما يتواجد العراق رفقة إندونسيا واليابان وفيتنام.