لا فوز على النمور منذ 1988.. كوريا الجنوبية تنتصر على العراق استعدادا لـ كأس آسيا
السبت، 06 يناير 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
خسر منتخب العراق وديا أمام كوريا الجنوبية في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2023.
وأقيمت المباراة في أبو ظبي بالإمارات.
وسجل لي جاي سونج هدف اللقاء الوحيد من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇮🇶이라크
전반 40분, 이재성이 대한민국 10번의 품격을 보여줍니다!✨
박스앞, 강력한 왼발 무회전으로 상대 골키퍼를 무력하게 만듭니다!👍🏻#대한민국 #축구국가대표팀 #아시아_정상을_향해 pic.twitter.com/qbRSbiPF2x— theKFA (@theKFA) January 6, 2024
وحقق منتخب كوريا الفوز في المباراة السادسة له على التوالي، ولم يخسر خلال آخر 8 مباريات.
ولأول مرة يخسر أسود الرافدين بعد 6 مباريات دون خسارة، حيث تعادل في 4 وفاز في 2.
ولم يحقق منتخب العراق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي منذ 1988، حيث تعادلا في 8 مواجهات بين رسمية وودية وخسر في 4.
يذكر أن العراق تفوق على كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2007 بركلات الترجيح وهو ما يُحتسب في سجلات الاتحاد الدولي تعادلا، وحقق اللقب في النهاية.
ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في مجموعة تضم ماليزيا والأردن والبحرين.
بينما يتواجد العراق رفقة إندونسيا واليابان وفيتنام.