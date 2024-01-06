دوري المحترفين – غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي زد

السبت، 06 يناير 2024 - 17:42

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع ثنائي فريق زد أحمد رفعت "ريفو" ونادر رمضان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نادر رمضان

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

ويمتد تعاقدهما لمدة موسمين ونصف مع غزل المحلة.

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وساهم الثنائي في صعود زد للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وتعاقد المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع كل من إسلام مجدي لاعب فريق العبور وفارس "نيمار" لاعب فريق سمنود.

ووقع كذلك أحمد سالم لاعب فريق لافيينا وبسام وليد لاعب فريق بروكسي مع المحلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة منافسه بروكسي يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 16 من دوري المحترفين.

ويحتل المحلة المركز الثالث برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين.

غزل المحلة زد دوري المحترفين نادر رمضان
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