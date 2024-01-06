كويز أمم إفريقيا - هل تعرف منتخب السنغال جيدا؟ اختبر معلوماتك

السبت، 06 يناير 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

السنغال ضد البرازيل

منتخب السنغال هو بطل النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.

فهل تعرف أسود التيرانجا جيدا؟

اختبر معلوماتك مع منتخب السنغال وشاركنا النتيجة

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كأس الأمم الإفريقية السنغال
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