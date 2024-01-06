مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وسامسون ونداي.. وتأهيل المثلوثي

السبت، 06 يناير 2024 - 17:10

كتب : إبراهيم رمضان

سامسون أكينيولا - شيكابالا - مران الزمالك

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب النادي استعدادا للفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإجهاد، وتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

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كما شارك السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الخاص بهما بعد عودتهما إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبان في الفترة الماضية.

وخاض إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

في المقابل عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة تنفيذ المطلوب منهم بجدية وتركيز، وبذل أقصى جهد واستغلال فترة التوقف الحالية، كما حرص على شرح بعض الأفكار الخططية والفنية.

فيما أدى حمزة المثلوثي فقرة تدريبات تأهيلية خاصة وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من جانب الجهاز الطبي للفريق، بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات فور التأكد من جاهزيته بشكل تام.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

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