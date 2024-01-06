بعد اعتماد القائمة الدولية.. إبراهيم نور الدين يعتزل التحكيم بنهاية الموسم

أعلن إبراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2023-2024.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم السبت قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024.

وكتب إبراهيم نور الدين عبر فيسبوك: "الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الإتحاد المصري لكرة القدم واحتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي بيها وتشرفي بتمثيل مصر دوليا. بعد استخارة الله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهايه الموسم الحالي الذي بدء منذ عام 2002 لإتاحة الفرصه لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا مني لاختيار بديلا مع تمنياتي للجميع بالتوفيق شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والافريقي والدولي والإعلام والأنديه واللاعبين والجمهور، كل من ساهم في صناعة اسم وتاريخ إبراهیم نورالدین والله المستعان فيما هو قادم".

وكان الاتحاد المصري قد أرسل القائمة الدولية إلى فيفا منتصف شهر سبتمبر الماضي بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام قبل نهاية الفترة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين.

وتشهد القائمة تواجد 9 حكام مصريين على رأسهم إبراهيم نور الدين ومنهم اثنين من العنصر النسائي.

وجاءت قائمة الحكام الدوليين بالكامل كالتالي:

حكام الساحة

إبراهيم نور الدين – محمد عادل – أمين عمر – محمود البنا – محمد معروف – أحمد الغندور – محمود ناجي – شاهندا المغربي – نورا سمير.

الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – سمير جمال – هاني عبج الفتاح – يوسف البساطي – أحمدج توفيق طلب – سامي هلهل – يارا عاطف – جمالات أحمد – منى عطا الله مي حسن.

حكام كرة الصالات

محمد حسن – طارق سامي – ميدو سلامة – عاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي – أحمد نوفل – إبراهيم محجوب – خالد السيد.

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور – محمود أبو الرجال – طارق مجدي – عمرو الشناوي – حسام عزب – وائل فرحان.

وبدأ إبراهيم نور الدين مشواره التحكيمي في عام 2002 وحصل على الشارة الدولية في 2014.