خبر في الجول - مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك
السبت، 06 يناير 2024 - 16:14
كتب : FilGoal
عُرض أبو بكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي على الزمالك لدراسة إمكانية ضمه.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك سيدرس كل شيء عن اللاعب قبل اتخاذ قراره بشأن التعاقد معه من عدمه.
ويمتد تعاقد اللاعب المالي مع اتحاد منستير حتى صيف عام 2025.
اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في استاد مالي ومنه انتقل إلى البنزرتي التونسي ثم هونفيد المجري ورديف كانساس سيتي الأمريكي قبل أن يحط الرحال في تونس العام الماضي.
وخاض أبو بكر تراوري 12 مباراة مع فريقه التونسي سجل خلالهم 10 أهداف.
ويملك تراوري ثلاث مباريات دولية مع متخب مالي لم يسجل خلالهم أي هدف حتى الآن.
نرشح لكم
مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة مران الزمالك - مشاركة شيكابالا وسامسون ونداي.. وتأهيل المثلوثي مصيلحي يكشف حقيقة تقدم الزمالك بعرض لضم هشام صلاح المندوه: جمهور الزمالك سيسمع أخبارا سعيدة قريبا الإسماعيلي يعلن الاستئناف ضد قرارات فيفا في قضيتي بن خماسة وموريل خبر في الجول - زد يستفسر عن الشروط المالية من المصري لضم مروان حمدي سعد سمير: موسيماني لم يتسبب في رحيلي عن الأهلي.. وهذا ما قلته لأحمد ريان بعد فرصته الشهيرة خالد عبد الفتاح: قد ألعب للزمالك في تلك الحالة.. ولا أنسى حزن كولر منا