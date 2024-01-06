خبر في الجول - مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي معروض على الزمالك

السبت، 06 يناير 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

أبو بكر تراوري - اتحاد منستير

عُرض أبو بكر تراوري مهاجم الاتحاد المنستيري التونسي على الزمالك لدراسة إمكانية ضمه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك سيدرس كل شيء عن اللاعب قبل اتخاذ قراره بشأن التعاقد معه من عدمه.

ويمتد تعاقد اللاعب المالي مع اتحاد منستير حتى صيف عام 2025.

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اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في استاد مالي ومنه انتقل إلى البنزرتي التونسي ثم هونفيد المجري ورديف كانساس سيتي الأمريكي قبل أن يحط الرحال في تونس العام الماضي.

وخاض أبو بكر تراوري 12 مباراة مع فريقه التونسي سجل خلالهم 10 أهداف.

ويملك تراوري ثلاث مباريات دولية مع متخب مالي لم يسجل خلالهم أي هدف حتى الآن.

الزمالك اتحاد منستير أبو بكر تراوري
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