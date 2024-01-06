بن وناس يكشف سبب مشاركته مع قاسم باشا رغم خروجه من قائمة تونس

كشف مرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا ومنتخب تونس سبب لعبه مباراة مع فريقه على الرغم من خروجه من معسكر منتخب بلاده بسبب مرض ابنته.

مرتضى بن وناس النادي : قاسم باشا تونس

واستبعد وناس من قائمة تونس التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا بسبب مرض ابنته وتم ضم سيف الدين الجزيري بدلا منه.

وخاض وناس مباراة مع فريقه ضد بيشكتاش عقب استبعاده من قائمة تونس.

وكتب الظهير الأيسر التونسي بيان عبر حسابه على فيسبوك جاء كالتالي

بعد تفهم وضعي الخاص من الإطار الفني لمنتخبنا الوطني و الجامعة التونسية لكرة القدم و ضرورة تواجدي في إسطنبول للاهتمام بطفلتي في ظرفها الصحي الحرج و عدم ترك زوجتي بمفردها في وقت صعب.

الاختيار كان قاسيا جدا، بين تمثيل وطني في كأس أفريقيا و بين فلذة كبدي، بين حلم يراودني لحمل الراية الوطنية و بين طفلة تصارع أزمة صحية حادة

و بعد تفكير طويل و استشارة عدد من الثقاة استنتجت أنني لن أكون في كامل جاهزيتي من الناحية النفسية و الذهنية و سأظل مشوش التفكير وانا بعيدا عن ابنتي وبالتالي سأقصر في حق وطني والمنتخب وهذا لن أقبل به أبدا وكنت أعلمت الإطار الفني و تقرر تعويضي بزميلي سيف الدين الجزيري.

عدت إلى تركيا وبعد ثلاث أيام من مرحلة الإنعاش تحسنت وضعية طفلتي وطلب مني مسؤولي فريقي خوض مباراة هامة فرفضت لكن بعد إلحاح كبير منهم وحضورهم باستمرار في المصحة والاطمئنان علي إبنتي و بما أنني خارج قائمة المنتخب وافقت على طلبهم على مضض .

أريد تذكير الجميع بأني لم أتخل يوما عن نداء الواجب وسبق أن خضت مباريات مع النجم الرياضي الساحلي ووالدتي رحمها الله تصارع مرض السرطان في مرحلته الأخيرة فكيف لي أن أهرب من أول مشاركة لي مع منتخبنا الوطني في الكان.

مجددا أشكر الجميع على اهتمامهم بي و بوضع ابنتي وأنا أتقبل النقد طالما لم يخرج عن نطاق الاحترام.

فقط لا أحد يزايد في الوطنية و تونس تجمعنا.

وكان الاتحاد التونسي قد نشر بيانا أشار خلاله إلى أن مشاركة وناس مع فريقه غير مقبولة وسيقوم باتخذار الإجراءات التأديبية اللازمة اتجاهه.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.