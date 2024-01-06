باريس سان جيرمان يعلن خضوع ميلان شكرينيار لعملية جراحية في الكاحل

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضرورة خضوع لاعبه ميلان شكرينيار لعملية جراحية في الكاحل.

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وسيجري اللاعب الجراحة في الدوحة الأسبوع المقبل ولم يعلن النادي عن مدة غيابه المتوقعة.

شكرينيار كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان مع تولوز في كأس السوبر الفرنسي الأسبوع الماضي.

وأشار باريس سان جيرمان إلى أن لوكاس هيرنانديز سيغيب عن المواجهة المقبلة للراحة.

كما أعلن النادي عودة برينسيل كيمبيمبي للتدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل.

وسيعلب باريس سان جيرمان غدا الأحد ضد ريفيل في دور الـ 64 من كأس فرنسا، قبل أن يحل ضيفا على لانس في الدوري الفرنسي يوم الأحد الذي يليه.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.