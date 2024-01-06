باريس سان جيرمان يعلن خضوع ميلان شكرينيار لعملية جراحية في الكاحل

السبت، 06 يناير 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - باريس سان جيرمان (الصورة من الموقع الرسمي للنادي)

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضرورة خضوع لاعبه ميلان شكرينيار لعملية جراحية في الكاحل.

ميلان شكرينيار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وسيجري اللاعب الجراحة في الدوحة الأسبوع المقبل ولم يعلن النادي عن مدة غيابه المتوقعة.

شكرينيار كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان مع تولوز في كأس السوبر الفرنسي الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة:
بسبب تأخر طائرة.. تأجيل مباراة تونس وموريتانيا الودية لمدة ساعة شهدت عناصر نسائية.. فيفا يعلن قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2024 رسائل من الرئيس السيسي إلى منتخب مصر.. وتعليق من صلاح وفيتوريا تقرير سويدي: الأهلي أتم اتفاقه بشأن وسام أبو علي.. قيمة الصفقة وموعد الكشف الطبي

وأشار باريس سان جيرمان إلى أن لوكاس هيرنانديز سيغيب عن المواجهة المقبلة للراحة.

كما أعلن النادي عودة برينسيل كيمبيمبي للتدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل.

وسيعلب باريس سان جيرمان غدا الأحد ضد ريفيل في دور الـ 64 من كأس فرنسا، قبل أن يحل ضيفا على لانس في الدوري الفرنسي يوم الأحد الذي يليه.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

باريس سان جيرمان ميلان شكرينيار
نرشح لكم
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب 41 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. جووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية ساعة | الكرة المصرية
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023