أمم إفريقيا - دوس سانتوس.. ضربة معلم كتبت تاريخ نسور قرطاج

"ضربة معلم" هكذا صرح المسؤولون في الاتحاد التونسي لكرة القدم عقب منح البرازيلي دوس سانتوس الجنسية وتمثيل منتخب نسور قرطاج.

فرانسيلودو سيلفا دوس سانتوس عندما تقع عيناك على هذا الاسم لن يخطر في بالك أنه لاعب كرة قدم تونسي بل إنه أحد الهدافين التاريخين لنسور قرطاج.

"أخي، سنكون معا أبطالا لإفريقيا" جملة كانت لها مفعول السحر وكتبت مسيرة دوس سانتوس الدولية بحروف من ذهب.

اللاعب البرازيلي صاحب الجنسية التونسية سجل 10 أهداف على مدار 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا شارك بهم، ليحلق راقص السامبا بنسور قرطاج ويمنحهم لقبهم التاريخي الوحيد.

20 مارس 1979 شهد مولد فرانسيلودو سيلفا دوس سانتوس في زي دوكا الواقعة بمارانهاو بالبرازيل.

انطلقت مسيرته المهنية في صفوف نادي ستاندار لييج في بلجيكا حتى عام 1998 ولعب بعد ذلك لعامين في النجم الساحلي بتونس.

التألق مع سوشو وتولوز بالدوري الفرنسي والتتويج بالدوري السويسري مع زيورخ قبل العودة مرة أخرى للنجم الساحلي كلها محطات في مسيرة سانتوس لكن المسيرة الدولية تتصدر المشهد.

نعم حمل دوس سانتوس الجنسية التونسية في ديسمبر 2003 وقبل استضافة تونس كأس إفريقيا 2004 لكن الأمر لم يكن سهلا وكان معقدا للغاية فما هى القصة؟

نية تجنيس دوس سانتوس بدأت في الفترة التي زامل فيها زياد جزيري في النجم الساحلي بين 1998 و2000.

32 هدفا في 50 مباراة خاضها دوس سانتوس في صفوف النجم الساحلي بينهم هدفين في شباك الزمالك ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1999 التي حمل لقبها الفريق التونسي أسالت لعاب مسؤولي نسور قرطاج.

لكن سانتوس اعتذر بلباقة في بادئ الأمر لأنه كان يمني النفس بتمثيل منتخب البرازيل.

جدد الاتحاد التونسي طلبه بعدما أدرك دوس سانتوس أن حظوظه للعب في صفوف البرازيل أصبحت شبه معدومة.

ولكن الإجراءات الرسمية تأخرت للعام 2003، وفي هذه الفترة، بدأ دوس سانتوس في الشعور بالشك، لا يريد الجنسية التونسية!

تلك النية ظهرت مع تسلم حمود بن عمار رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لجواز سفر دوس سانتوس لتسليمه إليه. موقف يبدو محرجا للجميع في كرة القدم التونسية.

ولكن الحل كان في يد جزيري، الذي يصف دوس سانتوس بأنه "أخيه".

سافر بن عمار لمقابلة دوس سانتوس في فرنسا حيث كان يلعب مع نادي سوشو، واصطحب معه جزيري دون إخبار البرازيلي.

حاول دوس سانتوس التهرب من بن عمار، ولكن اتصال جزيري بـ دوس سانتوس كان له مفعول السحر، "أخي، سنكون معا أبطالا لإفريقيا".

بعدها، تبين أن رفض دوس سانتوس كان بسبب ضغط من مدرب سوشو برنارد لاكومب الذي لم يرغب في التضحية بمهاجمه الأساسي خلال شهري يناير وفبراير.

وافق دوس سانتوس في النهاية بفضل إقناع جزيري.

لقب تاريخي

بعد 10 أعوام من استضافة تونس للبطولة في 1994، وخروجها من الدور الأول ذلك الحين، و8 أعوام من خسارة اللقب أمام جنوب إفريقيا على أرضها.

كوّن المدرب الفرنسي روجيه لومير بطل يورو 2000 والقادم خصيصا لحمل اللقب مع تونس، فريقا جديدا مع حفاظ على بعض عناصر الخبرة، قبل أن يستفيد من منتخب أوليمبي قوي ويطعم به عناصر الخبرة ويكون فريقا صعب المراس.

كما استفاد المنتخب التونسي من المجنس سلفا جوزيه كلايتون، والمجنس لأجل البطولة، فرانسيليدو دوس سانتوس.

خصصت تونس 6 ملاعب للبطولة، استاد رادس واستاد المنزة التاريخي، واستاد سوسة واستاد المنستير واستاد صفاقس واستاد بنزرت.

مباريات تونس كانت على الاستاد الضخم المجهز من أجل ألعاب المتوسط في 2001 والذي يحمل 60 ألف متفرج، استاد رادس.

في المباراة الافتتاحية، واجه نسور قرطاج ضيوفهم الجدد، رواندا، مباراة صعبة زياد جزيري ودوس سانتوس.

ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية حسمت ثلاثية تونسية المباراة، قبل التعادل مع جيل غيني قوي في المباراة الأخيرة 1-1، ليصعدا معا لدور الثمانية.

تحدي أسود التيرانجا

تحدي دور الثمانية كان أمام فريق سنغالي، على عكس نسور قرطاج، قدم كأس عالم لا ينسى في كوريا واليابان ووصل إلى دور الثمانية في المحفل العالمي، نفس المحطة التي توقف فيها رفاق الحجي ضيوف وخاليلو فاديجا في رادس.

وهنا أتت رأسية جوهر المناري بعد صناعة أكثر من رائعة من زياد جزيري، لم تفلح محاولة لامين دياتا اليائسة لمنع الكرة من دخول المرمى في الدقيقة 66.

هدف كان كافيا ليحجز منتخب تونس مقعدا في نصف نهائي كأس إفريقيا ويواجه المنتخب النيجيري صاحب الباع الطويل.

خصم عنيد

المنافس في نصف النهائي كان المنتخب النيجيري، رفاق جاي جاي أوكوشا كانوا قادمين لحصد البطولة ولا بديل عنها.

الدقيقة 67، نوانكو كانو يراوغ واحدا ثم الآخر ثم يسقط داخل منطقة الجزاء. كوفي كودجا لا يتردد، ركلة جزاء حولها أوكوشا في المرمى رغم ما بدا أن بومنيجل قد أمسك بها، رعب 1994 بدأ في التجلي مرة أخرى.

لكن انتظروا، كودجا قرر إعادة ركلة الجزاء!

أوكوشا سددها مرة أخرى، ولكن هذه المرة بطريقة أكثر سلاسة.

المنقذ ظهر مرة أخرى، المهاجم الذي لم يكن ارتدائه للرقم 5 السبب الوحيد في تفرده، يحصل على ركلة جزاء تعادل بها خالد بدرة القائد بنجاح. 1-1 في رادس.

خالد بدره والسيجارة التي أنقذت تونس

المباراة وصلت إلى ركلات الترجيح، بيتر أودموينجي أهدر ركلة جزاء لنيجيريا وأتت الركلة الخامسة التونسية، والمسدد هو أصغر لاعب في الملعب. كريم حجي.

يبدو على حجي التأثر بشكل كبير حينما يتذكر تلك اللحظة، وزن الـ60 ألف في رادس وكل التونسيين على عاتق ذي الـ20 ربيعا.

لا يقوى حجي على الاحتفال وسط صرخات عصام الشوالي "فاينال.. فاينال.. نهائي.. نهائي.. الكورة أنصفتكم والعدل كان موجود.. الحمد لله".

يقول حجي "هذه أحلى لحظة في حياتي، هنا بدأ مشواري الكروي".

هدية عيد الحب

في "الفينال" بصوت عصام الشوالي، سجل دوس سانتوس هدف تونس الأول من رأسية رائعة.

بعد رأسية دوس سانتوس، سجل يوسف المختاري التعادل من رأسية أخرى في مرمى بومنيجل من صناعة يوسف حجي وسط استاد يحمل عددا لا يستهان به من مناصري أسود الأطلس.

إنقاذ جزيري خارج الملعب كافأه تألق داخل الملعب، مثلما حصل على ركلة جزاء ضد نيجيريا، سجل الهدف الثاني ضد المغرب بحاسة هداف قدير من متابعة لتسديدة كلايتون التي وقعت من يد خالد فوهامي.

في 14 فبراير 2004، يوم عيد الحب، توج جزيري ودوس سانتوس وكريم حجي وزملائهم قصة حب حقيقية مع منتخب رائع ومدرب مخضرم، ليرفع خالد بدرة الكأس التونسية الوحيدة إلى الآن.

تألق جزيري ودوس سانتوس كان محوريا في لقب تونس الأول والوحيد إذ قدم الثنائي بطولة لا تنسى.

وصرح المسؤولون في الاتحاد التونسي عقب البطولة بأن منح دوس سانتوس الجنسية التونسية كان "ضربة معلم".

سانتوس المنقذ

في كأس الأمم الأفريقية لعام 2006بلغ منتخب تونس ربع النهائي، وسجّل فرانسيلودو ثلاثة أهداف في الفوز بنتيجة 4-1 على منتخب زامبيا في المباراة الأولى.

وسجل دوس سانتوس في الفوز بنتيجة 2-0 على منتخب جنوب إفريقيا، لكن منتخب تونس ودع البطولة من الدور ربع النهائي.

ولعب فرانسيلودو سانتوس أيضا في كأس الأمم الأفريقية لعام 2008 في غانا، وسجّل هدفين في الفوز بنتيجة 3-1 على منتخب جنوب أفريقيا في مُباراة المجموعة الثانية.