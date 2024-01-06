بسبب تأخر طائرة.. تأجيل مباراة تونس وموريتانيا الودية لمدة ساعة
السبت، 06 يناير 2024 - 14:10
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباراة تونس ضد موريتانيا الودية لمدة ساعة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس ضد موريتانيا مساء اليوم وديا استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ويأتي تأجيل المباراة بسبب تأخر الطائرة التي تقل منتخب موريتانيا من مدينة تبرق إلى تونس.
وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب رادس وستقام بذلك في الثامنة والنصف.
ويلعب منتخب تونس في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا بجانب كل من مالي وناميبيا وجنوب إفريقيا.
بينما يتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة بجانب كل من الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو.
وتنطلق البطولة التي ستقام في كوتديفوار يوم 13 يناير الجاري.
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