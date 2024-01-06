رسائل من الرئيس السيسي إلى منتخب مصر.. وتعليق من صلاح وفيتوريا

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسائل إلى لاعبي منتخب مصر خلال زيارته لمعسكر الفراعنة المقام في العاصمة الإدارية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا غدا الأحد وديا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال السيسي للاعبين: "سعيد برؤيتكم وأتمنى لكم كل التوفيق واسمحوا لي أن أكشف لكم ما فعلناه في مصر قبل أن نتحدث عن المنتخب وما نتمنى تحقيقه".

وأضاف "نحن في مصر من سنة 2014 حتى اليوم بذلنا جهدا كبيرا جدا من أجل وجود بنية رياضية تتحقق لشعبنا في كل محافظة وعلى الأقل يتواجد في كل محافظة منشأة رياضية جيدة بالإضافة لـ4500 مركز شباب تم تطويرهم وأنهينا 70% من رفع مستوى كفاءاتهم".

وأردف "بالإضافة للمدينة الرياضية في العاصمة الرياضية بها 22 منشأة رياضية طبقا للمعايير الأولمبية".

وأكمل رئيس الجمهورية حديثه "بدأنا في إنشاء المدينة الرياضية قبل ست سنوات وأنهينا العمل في ذلك الاستاد منذ أربعة أو خمسة أشهر".

وتابع "لماذا أقول كل ذلك؟ لان هذا معناه أننا في مصر نهتم بشبابنا وشعبنا وتوفير بنية رياضية تساعد الشباب على تمثيل مصر لأننا دولة سباقة على المستوى الرياضي".

وشدد "الموهبة مسؤولية ملقاة عليك كإنسان وعليك من أجل بلدك وأعرف أن هناك سبعة لاعبين محترفين في الأندية الأوروبية وهذا أمر يسعدنا ونتمنى زيادة ذلك العدد لأن هذا يعكس إمكانيات شبابنا، أنتم في النهاية تمثلون مصر وأنفسكم وعليكم بذل كل جهدكم لينجح الفريق ككل".

وأكمل السيسي حديثه "النجاح لن يأتي بالموهبة وحدها وبالإخلاص للفريق وللدولة لأنه في النهاية المنتخب المصري هو نعمة كبيرة لبلدنا ورأينا تأثير ذلك ليس فقط على الشعب المصري بل على العالم كله فكرة القدم أكبر لعبة في العالم لها تأثير كبير جدا".

وتابع توجنا بالبطولة سبع مرات ومصر تستحق أكثر من ذلك بكثير ونريد الوصول لثمانية وتسعة وعشرة ألقاب".

وواصل "لن أنسى شكر المحترفين المتواجدين خارج مصر وأتمنى لكم التوفيق في رحلتكم ونتمنى عودتكم بنتيجة تسعدنا جميعا".

وأتم "لكم تأثير كبير جدا على من يشاهدكم بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، حجم التزامنا وسلوكايتنا الطيبة لها تأثير كبير جدا على كل من يشاهدنا داخل وخارج مصر، أنتم تصدرون صورة كبيرة عنا وحافظوا على تلك النقطة والعبوا بحماس وصدروا صورة جميلة عن مصر وحضارتها".

ورد محمد صلاح قائد منتخب مصر قائلا: "نشكرك على دعمك لنا وهناك تحسن كبير في المنظومة كلها ويساعدوننا دائما لتوفير كل ما نحتاجه، نعدك ببذل كل الجهد لمحاولة الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وأتم صلاح "مثل البطولة السابقة بذلنا كل ما لدينا لكن لم نكن محظوظين والتوفيق لم يكن حليفنا، كنت سعيدا بأداء المنتخب في البطولة الماضية وسنبذل جهدا أكبر مما بذلناه فيها ونتمنى العودة من هناك ونحن قد أسعدناكم".

فيما قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر: "نشكرك على دعمك لنا وتواجدك معنا شيء جيد وبالتأكيد تمثيل بلد كبير مثل مصر مسؤولية على كل اللاعبين يجب أن يكونوا على قدرها وعلينا أن نعكس صورة جيدة لكل شباب ورياضيين مصر وواثق كفريق وكلاعبين من بذل كل ما لدينا من أجل الوصول لهدفنا وإسعاد الجماهير".

ويلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بملاقاة موزمبيق في 14 يناير ثم غانا في 18 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب مصر دور المجموعات بملاقاة كاب فيردي في 22 يناير.