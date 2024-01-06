شهدت عناصر نسائية.. فيفا يعلن قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024.

وكان الاتحاد المصري قد أرسل القائمة الدولية إلى فيفا منتصف شهر سبتمبر الماضي بعد التنسيق مع اللجنة الرئيسية للحكام قبل نهاية الفترة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليين.

وتشهد القائمة تواجد 9 حكام مصريين منهم اثنين من العنصر النسائي.

وجاءت قائمة الحكام الدوليين بالكامل كالتالي:

حكام الساحة

إبراهيم نور الدين – محمد عادل – أمين عمر – محمود البنا – محمد معروف – أحمد الغندور – محمود ناجي – شاهندا المغربي – نورا سمير.

الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال – أحمد حسام طه – سمير جمال – هاني عبج الفتاح – يوسف البساطي – أحمدج توفيق طلب – سامي هلهل – يارا عاطف – جمالات أحمد – منى عطا الله مي حسن.

حكام كرة الصالات

محمد حسن – طارق سامي – ميدو سلامة – عاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي – أحمد نوفل – إبراهيم محجوب – خالد السيد.

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور – محمود أبو الرجال – طارق مجدي – عمرو الشناوي – حسام عزب – وائل فرحان.