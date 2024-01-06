تقرير سويدي: الأهلي أتم اتفاقه بشأن وسام أبو علي.. قيمة الصفقة وموعد الكشف الطبي

السبت، 06 يناير 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

وسام أبو علي

أتم الأهلي اتفاقه بشأن ضم وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم أبو علي صاحب الجنسيتين الفلسطينية والدنماركية إلى صفوف سيريس السويدي بداية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة expressen السويدية، فإن الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي سيريوس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي.

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وأوضحت التقارير ان اللاعب سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية يوم الأحد أو الإثنين.

وكشفت أن قيمة الصفقة 23 مليونة كرونة سويدي (2 مليون يورو)، وأن سيريوس لن يحصل رسوم النقل بالكامل، ما بين 10 إلى 15 % من قيمة الصفقة ستذهب إلى فيندسيسيل الدانماركي، النادي السابق لأبو علي.

وكان مصدر من النادي الأهلي قد كشف عن اقتراب فريقه من التعاقد مع وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نضع الرتوش الأخيرة في صفقة وسام أبو علي".

فيما قال جوناثان إديرشتروم مدرب سيريس عبر موقع fotbolldirekt السويدي: "هناك اهتمام كبير بوسام أبو علي وأيضا بعض لاعبينا الآخرين، هو أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح "لم يحدث وأن حددنا سعرا لبيع وسام أبو علي، نحن في وضع جيد لأن جميع اللاعبين لديهم عقود طويلة".

وبسؤاله عن مفاوضات الأهلي كشف "لا يمكنني تأكيد أو نفي ما إذا كان هناك عرض رسمي لضم وسام أبو علي".

واختتم تصريحاته "إذا حدث وفقدنا لاعبين فمن الطبيعي أن نتابع لاعبين آخرين لكننا سنرى".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

الأهلي وسام أبو علي سيريس السويدي
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