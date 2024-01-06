محمد شريف: موديست قد يسجل 20 هدفا.. وهذا أكثر مدرب ظلمني

يرى محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق أن أنتوني موديست يمكنه تسجيل 20 هدفا خلال الموسم الحالي.

وانضم شريف لنادي الخليج بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي الذي حقق عه نجاحات كبيرة

وقال مهاجم الأهلي السابق عبر "إم بي سي مصر": "من الطبيعي أن يصبر كولر على موديست، حاليا لا يمكنني تقييمه وقد ينهي الموسم وهو في رصيده 20 هدفا. اللاعب يملك تاريخيا كبيرا ولكن أزمتنا في الكرة المصرية أننا نُحاسب بالقطعة. إمام عاشور لاعب كبير وإضافة كبيرة للأهلي".

وعن غيابه عن قائمة منتخب مصر النهائية قال شريف: "غيابي عن منتخب مصر وجهة نظر فنية للمدرب. أتمنى لهم التوفيق الحصول على كأس أمم إفريقيا".

وقرر روي فيتوريا استبعاد محمد شريف من القائمة النهائية لمنتخب مصر تحضيرا لخوض كأس إفريقيا في كوت ديفوار.

وكشف "كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق أكثر مدرب ظلمني ولم يمنحني الفرصة كاملة وأنا في قمة عطائي".

وعن إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي أجاب "انتقال صلاح للدوري السعودي؟ هذا ليس قراري، هو لاعب كبير وتفكيره قد يكون مختلف. الدوري السعودي قوي ولكن هذا قراره في النهاية"

وارتبط محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال لصفوف اتحاد جدة بالصيف الماضي لكن يورجن كلوب مردب ريدز تمسك ببقاء الفرعون المصري.