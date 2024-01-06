محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك لضمه.

وانضم شريف لنادي الخليج بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي الذي حقق عه نجاحات كبيرة

وقال محمد شريف عبر "إم بي سي مصر": "طلبت الرحيل عن الأهلي لأني شعرت في نهاية الموسم الماضي بأنني بحاجة للخروج وخوض تجربة جديدة وأن هذا سيكون الخيار الأمثل لي وللنادي، رغم أنني كنت هداف الفريق".

وأضاف"الأهلي كان متمسك ببقائي وتحدثوا معي عن تجديد تعاقدي، لكني قررت الرحيل بعدما شعرت بعدم وجود دور لي مع الفريق. كنت أريد اللعب بشكل مستمر وتوقت أن تنخفض حال استمراري".

وشدد "لن ألعب للزمالك وهو ناد كبير وأحترمه، لقد صنعت أشياء جيدة مع الأهلي ولا أريد سماع كلمة سيئة تقال ضدي من جماهير النادي التي دعمتني كثيرا".

وكشف"لم يتواصل معي أحد من الزمالك لضمي. أحترم تعاقدي مع نادي الخليج وعلاقتي بجميع المسؤولين في الأهلي جيدة، وأقدم لهم التهنئة بعد التتويج بالبطولات دائما".

وواصل "نادي الخليج تمسك بضمي والمفاوضات استغرقت 10 أيام. كولر لم يوافق بسهولة على رحيلي وفضلت الرحيل بشكل جيد واستفادة النادي من المقابل المادي بدلا من الانتظار حتى نهاية عقدي والرحيل مجانا. يوجد بند في عقدي يمنح الأهلي الأولوية حال عودتي للدوري المصري".

وتابع "بعدما انتهى كل شيء ورحلت عن الأهلي، شعرت أن هناك شيء غريب، بكيت كثيرا بمفردي، كنت حزين بعد السنوات التي قضيتها في الأهلي، كان لدي أشياء أكثر لأقدمها واستمر مع الفريق، ولكن قلت لنفسي أن الرحيل هو القرار الصحيح".

وأتم "سعيد بتواجدي في الدوري السعودي القوي للغاية. الخليج من الأندية الجيدة ولم أرى منهم شيء سيء، منذ أول يوم لي شعرت أنني متواجد في هذا النادي منذ فترة طويلة".

ولعب شريف 20 مباراة مع الخليج وسجل 3 أهداف وصنع هدفين وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.