حوار في الجول – فرديناند كولي: انتقال ماني وكوليبالي للسعودية قد يؤثر على السنغال

يؤمن فرديناند كولي لاعب منتخب السنغال السابق أن انتقال ساديو ماني وكاليدو كوليبالي من ليفربول وتشيلسي إلى النصر والهلال في السعودية قد يؤثر على حظوظ بلاده في كأس أمم إفريقيا 2023.

اللاعب الذي شارك مع السنغال من سنة 2000 إلى 2007 شارك في كأس العالم 2002 كما حصد وصافة كأس أمم إفريقيا في العام ذاته.

فما هي لحظة كولي المفضلة في أمم إفريقيا وما هي الأسوأ؟ ومن هم المرشحين لنيل لقب البطولة في كوت ديفوار؟

كل هذا أجاب عنه مدافع السنغال السابق في حواره لـFilGoal.com.

** ما هي ذكرياتك مع كأس أمم إفريقيا ولحظتك الأفضل؟

ذكرياتي عن كأس أمم إفريقيا في 2002 ذهبنا مع جيل موهوب أكد كل إمكانياته ولعبنا بطولة رائعة حتى المباراة النهائية، وكانت هذه الذكرى الأفضل.

طوال المباراة لعبنا بدون قلق وكانت لدينا قوة داخلية جعلتنا نتخطى كل العقبات.

اللحظة الأفضل كانت نصف النهائي ضد نيجيريا حين لعبنا 10 لاعبين ضد 11 لـ 15 دقيقة وتمكننا من التغلب على نيجيريا الكبيرة لنتأهل إلى النهائي ضد الكاميرون الذي خسرناه للأسف بركلات الترجيح.

** في كأس أمم إفريقيا 2002 خسرت السنغال بركلات الترجيح وقتها كيف كان شعورك؟

هذا النهائي يبقى في ذاكرتي وكان مهما لأنها أول مرة تبلغ السنغال فيها النهائي ودخل الجيل تاريخ البلاد وكان فريقا جيدا للغاية ولكن للأسف لم نتمكن من التتويج باللقب.

الشيء الذي جعلنا نخسر هو أننا لم نجهز قائمة المسددين في الليلة السابقة للمباراة وبالتالي اللاعبون الذين سددوا كانوا مدافعين حيث سددت أنا وأليو سيسيه وكان هذا ضغطا كبيرا.

خسارة النهائي شعور سييء للغاية ولكن آلهة كرة القدم اختاروا الكاميرون.

إنها خسارة مؤلمة لنا لأننا امتلكنا الموهبة وسيطرنا على هذا النهائي ولم نفز، إنه ندم كبير أننا لم نفُز بكأس أمم إفريقيا 2002 في مالي.

** السنغال حامل اللقب هل تظن أن الفريق يمكنه الفوز باللقب مرتين على التوالي؟

الفوز بكأس الأمم مرتين على التوالي صعب للغاية.

سيكون عملا صعبا على السنغال أن تنجح بالفوز والعودة بتلك البطولة من كوت ديفوار.

إنها نسخة صعبة للغاية لأن العديد من الفرق متحفزة بعد طول انتظار وهناك خصوم قوية ولكن السنغال تذهب كمرشح أول مثل 3 أو 4 أو 5 منتخبات أخرى.

لدينا فرصتنا وسيجب أن نقاتل بكل قوة لنفوز بهذه البطولة.

** بعيدا عن السنغال من هو الفريق الذي تراه يفوز بكأس الأمم؟

لا أملك فريقا بعينه بالضورة ولكن هناك الكثير من المرشحين، أفكر في المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا أيضا ولمَ لا؟ كوت ديفوار أيضا هي البلد المنظم.

مفاجأة يمكنها أن تكون مالي أو بوركينا فاسو، أترقب الكونغو والعديد من المفاجآت في البطولة التي ستكون صعبة للغاية.

ومصر أيضا اعذروني، سيكون صعبا للغاية أن أحدد.

لكن إذا كان يمكنني اختيار فريق يفوز بكأس أمم إفريقيا بالتأكيد سيكون السنغال بلا تردد.

** من هم أفضل 5 لاعبين في تاريخ إفريقيا؟

كان هناك أساطير في تاريخ الأمم. بالنسبة لي كرة القدم الإفريقية كانت رحلة خارقة للعادة.

كل جيل وكل حقبة امتلكت لاعبين من أعلى مستوى

في إفريقيا هناك مواهب ضخمة وبالتالي من الصعب تحديد أفضل 5 لاعبين في التاريخ.

هناك لاعبون أيقونات ويجب علينا مواصلة الحديث عن القدامى أيضا.

** لعبت في جيل كبير من اللاعبين في السنغال.. إذا كان يمكنك اختيار لاعبا من الفريق الحالي يمكنه اللعب معك في الماضي فمن سيكون؟

كنت مدافعا وبالتالي إذا كان يجب أن أختار فسأختار ساديو ماني، أما في الجانب الدفاعي سأختار كاليدو كوليبالي.

** ساديو ماني وكوليبالي تركا أوروبا إلى السعودية هل تعتقد أن ذلك سيحمل أثرا سلبيا على مستوى الفريق وطموحاته؟

نعم على الورق سيؤثر ولكني أظن أن ساديو ماني وكوليبالي لديهما القلب اللازم لتحقيق هذه البطولة وكانا واثقين من إمكانية تحقيقها في النسخة الماضية لأنهما وضعا قلبهما في ذلك.