الرئيس السيسي يزور معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

السبت، 06 يناير 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2023

زار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية اليوم السبت.

وتواجد رفقة رئيس الجمهورية كل من وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام.

وتفقد رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية ومدينة مصر الأولمبية بالإضافة لزيارته لبعثة المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا غدا الأحد وديا في التجربة الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بملاقاة موزمبيق في 14 يناير ثم غانا في 18 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب مصر دور المجموعات بملاقاة كاب فيردي في 22 يناير.

منتخب مصر
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