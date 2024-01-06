نهاية جيل 1958.. وفاة أيقونة البرازيل ماريو زاجالو

السبت، 06 يناير 2024 - 11:20

كتب : رامي جمال

ماريو زاجالو - البرازيل

توفي صباح اليوم السبت الأيقونة البرازيلية ماريو زاجالو عن عمر يناهز 92 عاما.

زاجالو كان آخر أعضاء جيل منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم 1958 الذي كان على قيد الحياة وذلك بعد وفاة زميله بيليه في ديسمبر من عام 2022.

ومن أصل خمسة كؤوس توجت بهم البرازيل ساهم زاجالو في ظفر بلاده بأربعة ألقاب منهم، مرتين كلاعب عامي 1958 و1962.

أخبار متعلقة:
صاروخية بيدرو بورو تقود توتنام لتخطى بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي كويز أمم إفريقيا – هل تعرف أصحاب تلك الأهداف لمصر في كأس الأمم؟ اختبر نفسك حازم إمام: اختيارات فيتوريا طبيعية بنسبة 90%.. وحقيقة اعتذار سام مرسي عن عدم الانضمام

هذا بالإضافة لمرة كمدرب في نسخة 1970، ومرة كمساعد مدرب في سنة 1994 رفقة المدير الفني آنذاك كارلوس ألبرتو بيريرا.

وكان زاجالو أول شخص في التاريخ يفوز بالمونديال كلاعب وكمدرب

Mario Zagallo, An Enduring Giant Of Brazilian Football, Dies At 92 | Barron's

كما تواجد في نهائي كأس العالم 1998 كمساعد مدرب ولكنه خسر ضد فرنسا بثلاثة أهداف دون رد.

وسبق لزاجالو تدريب العديد من الأندية والمنتخبات العربية مثل الهلال العودي والكويت والسعودية والإمارات.

وطوال مسيرته كلاعب ارتدى زاجالو قميص ناديي فلامنجو وبوتافوجو في البرازيل من عام 1951 وحتى اعتزاله في سنة 1965.

وسبق وانهال رونالدو الظاهرة بالإشادة على زاجالو وقال: "زاجالو كان أحد أعظم لاعبي جيله وبعد الفوز بكأس العالم أربع مرات فهو لديه بصمة دائمة على الكرة البرازيلية".

البرازيل ماريو زاجالو
نرشح لكم
تقرير: إقالة دينيز من تدريب منتخب البرازيل أوسوريو مدربا لـ أتلتيكو باراناينسي البرازيلي لا فرصة لـ أوسوريو.. فوساتي مدربا لـ بيرو كوميك بوك في الجول - قصة نيتو وتحول الحلم إلى مأساة في سقوط طائرة شابيكوينسي جيمس رودريجيز: الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية.. وكنت خائفا الاتحاد الدولي يهدد باستبعاد البرازيل وأنديتها من البطولات رابع أغلى صفقة في البرازيل.. فلامنجو يضم نجم ريفر بليت إتشيفيري يفتح الباب لكبار أوروبا: لن أجدد تعاقدي مع ريفر بليت
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد المنستيري يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع تراوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ضمن المرشحين لفريق العام من لعبة EAFC 24 17 دقيقة | Gamers
كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في البطولة الودية 24 دقيقة | كرة يد
سبورت: خطة برشلونة لاستمرار فيليكس بشكل دائم 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأولمبي 44 دقيقة | آسيا
10 لاعبين متوقع تألقهم في أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
منافس مصر - موزمبيق تفوز على ليسوتو وديا استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
مران بيراميدز - استمرار تأهيل عبد الله السعيد وإبراهيم عادل استعدادا لكأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن