نهاية جيل 1958.. وفاة أيقونة البرازيل ماريو زاجالو

توفي صباح اليوم السبت الأيقونة البرازيلية ماريو زاجالو عن عمر يناهز 92 عاما.

زاجالو كان آخر أعضاء جيل منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم 1958 الذي كان على قيد الحياة وذلك بعد وفاة زميله بيليه في ديسمبر من عام 2022.

ومن أصل خمسة كؤوس توجت بهم البرازيل ساهم زاجالو في ظفر بلاده بأربعة ألقاب منهم، مرتين كلاعب عامي 1958 و1962.

هذا بالإضافة لمرة كمدرب في نسخة 1970، ومرة كمساعد مدرب في سنة 1994 رفقة المدير الفني آنذاك كارلوس ألبرتو بيريرا.

وكان زاجالو أول شخص في التاريخ يفوز بالمونديال كلاعب وكمدرب

كما تواجد في نهائي كأس العالم 1998 كمساعد مدرب ولكنه خسر ضد فرنسا بثلاثة أهداف دون رد.

وسبق لزاجالو تدريب العديد من الأندية والمنتخبات العربية مثل الهلال العودي والكويت والسعودية والإمارات.

وطوال مسيرته كلاعب ارتدى زاجالو قميص ناديي فلامنجو وبوتافوجو في البرازيل من عام 1951 وحتى اعتزاله في سنة 1965.

وسبق وانهال رونالدو الظاهرة بالإشادة على زاجالو وقال: "زاجالو كان أحد أعظم لاعبي جيله وبعد الفوز بكأس العالم أربع مرات فهو لديه بصمة دائمة على الكرة البرازيلية".