كويز أمم إفريقيا – هل تعرف أصحاب تلك الأهداف لمصر في كأس الأمم؟ اختبر نفسك

السبت، 06 يناير 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

احتفال تريزيجيه بالهدف أمام المغرب

سجل منتخب مصر العديد من الأهداف في تاريخه في كأس أمم إفريقيا.

فهل تعرف من سجل تلك الأهداف؟

اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.

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