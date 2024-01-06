كويز أمم إفريقيا – هل تعرف أصحاب تلك الأهداف لمصر في كأس الأمم؟ اختبر نفسك
السبت، 06 يناير 2024 - 10:56
كتب : FilGoal
سجل منتخب مصر العديد من الأهداف في تاريخه في كأس أمم إفريقيا.
فهل تعرف من سجل تلك الأهداف؟
اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.
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